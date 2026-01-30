Robot tondeuse RCX 4
Le robot tondeuse RCX 4 tond sans fil et de manière entièrement automatique grâce au GPS, à la RTK et à la caméra IA. Doté d'une transmission intégrale, il vient aisément à bout des terrains difficiles tout en ménageant la pelouse.
Le robot tondeuse RCX 4 tond sans fil et de manière entièrement automatique les pelouses jusqu'à une superficie de 1 500 mètres carrés. Le GPS, l'antenne RTK et la caméra IA permettent la navigation sans câble périphérique. La géolocalisation précise permet de tondre en bandes parallèles et d'effectuer le travail en un temps record. Les obstacles comme les arbres ou les hérissons sont détectés de façon intelligente et contournés avec la distance optimale. La hauteur de coupe peut être réglée de manière variable entre 2 et 6 centimètres. Par commande à distance via l'application ou reconnaissance des surfaces par IA, le robot tondeuse cartographie les surfaces de travail. Des zones de travail et des zones interdites peuvent être configurées. Des réglages individuels pour le planning, le comportement d'avance et bien plus encore peuvent être effectués aisément via l'application. La transmission intégrale permet de gravir les pentes jusqu'à 60 % et de réaliser des demi-tours tout en douceur afin de protéger la pelouse. Tous les réglages de base peuvent être consultés et modifiés sur l'afficheur LCD.
Caractéristiques et avantages
Navigation par GPS et RTK
- Aucun câble périphérique n'est nécessaire, ce qui évite une installation fastidieuse ou des retouches importantes.
- Grâce à la communication avec les satellites et l'antenne RTK, la géolocalisation se fait au centimètre près afin de pouvoir définir des zones de travail précises.
- La cartographie de la surface à tondre s'effectue en toute simplicité par commande à distance directe du robot tondeuse.
Caméra IA
- La caméra 3D stéréo reconnaît les surfaces comme le gazon ou la pierre et est ainsi en mesure de procéder de manière autonome à la cartographie de la zone à tondre.
- La caméra assistée par IA permet une détection intelligente des objets et ajuste le comportement d'avance en fonction de l'obstacle. En cas d'arbres ou de buissons, le robot tondeuse s'approche ; lorsqu'il s'agit d'êtres vivants, il reste à bonne distance.
- Si le signal GPS est faible, la caméra aide à la navigation pour assurer une avance efficace et sécurisée du robot tondeuse.
Avance en bandes parallèles
- Le robot tondeuse décrit des bandes parallèles pendant la tonte pour une efficacité maximale. La distance entre les bandes peut être réglée individuellement.
- Afin de prévenir les ornières, le robot tondeuse peut changer de direction après chaque passage ou choisir un angle individuel pour tondre.
Transmission intégrale
- Grâce à ses 3 roues motrices, le robot tondeuse parvient à gravir et à tondre les pentes jusqu'à 60 %.
- En terrain accidenté, le robot tondeuse est capable de se sortir de lui-même des situations difficiles.
- Il est en mesure de franchir des seuils importants, par ex. pour passer d'une zone à une autre qui présente une hauteur différente.
Demi-tour en douceur
- Grâce à l'interaction entre les roues et la roue arrière orientable à 360°, le robot tondeuse fait demi-tour en douceur et sans abîmer la pelouse.
Détecteur de pluie
- À l'aide de son capteur, le robot tondeuse détecte s'il pleut et se rend alors à la station de recharge jusqu'à ce que la pelouse soit à nouveau sèche.
- Ce réglage peut cependant être personnalisé pour que l'appareil fonctionne également sous la pluie ou pour ajuster le temps d'arrêt.
Afficheur LCD
- Grâce au grand afficheur LCD, l'état du robot tondeuse peut être consulté à tout moment sur l'appareil.
- Les réglages de base peuvent être effectués directement sur l'appareil par le biais de l'afficheur.
Planning automatique avec des zones multiples
- Selon la surface et ses caractéristiques, le robot tondeuse établit un planning individuel qu'il exécute ensuite régulièrement.
- Il est possible de créer différentes zones entre lesquelles le robot tondeuse peut alterner de manière autonome et ciblée.
- Le planning peut être ajusté manuellement, par ex. pour éviter une certaine zone à tondre à une certaine heure de la journée.
Spécifications
Données techniques
|Rendement surfacique (m²)
|1500
|Type de faucheuse
|Lames oscillant librement
|Nombre de lames
|3
|Largeur de coupe (cm)
|22
|Hauteur de coupe (mm)
|20 / 60
|Franchissement de déclivités (%)
|max. 60
|Application de tonte
|Paillage
|Technologie de navigation
|GPS / RTK / Caméra IA
|Type de caméra
|3D stéréo
|Définition zone à tondre
|Délimitation GPS / Détection du gazon
|Largeur de couloir minimale (cm)
|80
|Nombre de zones à tondre (Pièce(s))
|max. 10
|Durée de charge de la batterie (min)
|75
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion
|Tension de la batterie (V)
|18
|Capacité de la batterie (Ah)
|5
|Courant de charge (A)
|3
|Niveau de puissance acoustique (dB (A))
|60
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|100 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Couleur
|noir
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|680 x 420 x 275
|Durée de tonte par charge (min)
|90
|Poids sans accessoires (kg)
|12,4
|Poids emballage inclus (kg)
|31
Inclus dans la livraison
- Station de recharge
- Antenne RTK
- Piquets pour la fixation de la station de recharge: 8 Pièce(s)
- Piquets pour la fixation de l'antenne RTK: 4 Pièce(s)
- Vis pour le montage de l'antenne RTK: 4 Pièce(s)
- Lames de tondeuse et vis: 9 Pièce(s)
Équipement
- Logique de navigation: Bandes systématiques
- Zones interdites
- Fonction coupe-bordures
- Technologie de capteurs: Capteur optique/ Détecteur de pluie/ Capteur de levage/ Capteur anti-basculement/ Capteur d'impact
- LoRa®
- Commande via application
- Connexion via WLAN
- Connexion via Bluetooth
- Smart Services / Features dans l'appli
- Verrouillage par code PIN
- Mise à jour du firmware OTA
- Plateau de tonte flottant
- Transmission intégrale
- Afficheur
- Temporisation pluie
- Nombre de roues: 3 Pièce(s)
- Poignée de transport
- Dispositif antivol
Vidéos
Accessoires
Piéces détachées RCX 4
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.