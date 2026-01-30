Le robot tondeuse RCX 4 tond sans fil et de manière entièrement automatique les pelouses jusqu'à une superficie de 1 500 mètres carrés. Le GPS, l'antenne RTK et la caméra IA permettent la navigation sans câble périphérique. La géolocalisation précise permet de tondre en bandes parallèles et d'effectuer le travail en un temps record. Les obstacles comme les arbres ou les hérissons sont détectés de façon intelligente et contournés avec la distance optimale. La hauteur de coupe peut être réglée de manière variable entre 2 et 6 centimètres. Par commande à distance via l'application ou reconnaissance des surfaces par IA, le robot tondeuse cartographie les surfaces de travail. Des zones de travail et des zones interdites peuvent être configurées. Des réglages individuels pour le planning, le comportement d'avance et bien plus encore peuvent être effectués aisément via l'application. La transmission intégrale permet de gravir les pentes jusqu'à 60 % et de réaliser des demi-tours tout en douceur afin de protéger la pelouse. Tous les réglages de base peuvent être consultés et modifiés sur l'afficheur LCD.