Robotgrasmaaier RCX 4
De RCX 4 robotmaaier navigeert zonder begrenzingsdraad dankzij GPS, de RTK-antenne en de AI-camera. Tot 1500 vierkante meter gazon kan moeiteloos worden onderhouden.
De RCX 4 robotmaaier maait gazons tot 1500 vierkante meter volledig automatisch. De GPS, RTK-antenne en de AI-camera maken navigatie zonder begrenzingsdraden mogelijk. Nauwkeurige positionering maakt maaien in parallelle banen mogelijk en voltooit het werk in de kortst mogelijke tijd. Obstakels zoals bomen of egels worden intelligent herkend en op de optimale afstand vermeden. De maaihoogte kan variabel worden ingesteld tussen 2 en 6 centimeter. De robotmaaier brengt de werkgebieden in kaart via app-afstandsbediening of AI-oppervlakherkenning. Werkzones en verboden zones kunnen worden ingesteld. Individuele instellingen voor het schema, het rijgedrag en nog veel meer kunnen worden gemaakt via de app voor extra gemak. De vierwielaandrijving maakt het mogelijk om hellingen tot 60 procent te maaien, samen met bijzonder zacht draaien om het gazon te beschermen. Alle basisinstellingen kunnen worden afgelezen en aangepast op het LCD-display.
Kenmerken en voordelen
Navigatie via GPS en RTK
- Er is geen begrenzingsdraad nodig, wat betekent dat er geen langdurige installatie of tijdrovende draadaanpassingen nodig zijn.
- Dankzij communicatie met satellieten en de RTK-antenne kan de positie tot op de centimeter worden bepaald om precieze werkgebieden af te bakenen.
- Het maaigebied wordt zeer eenvoudig in kaart gebracht via directe bediening van de robotmaaier.
AI camera
- De 3D-stereocamera herkent oppervlakken zoals gras of steen en kan daardoor zelfstandig de mapping van het maaigebied uitvoeren.
- De AI-aangedreven camera herkent objecten intelligent en past het rijgedrag aan, afhankelijk van het obstakel. De robotmaaier nadert bomen en struiken, maar houdt afstand van dieren.
- Als het GPS-signaal zwak is, helpt de camera met de navigatie zodat de robotmaaier efficiënt en veilig rijdt.
Maaien in parallelle banen
- De robotmaaier maait in parallelle banen voor maximale efficiëntie. De afstand tussen de banen kan worden aangepast.
- Als sporen moeten worden vermeden, kan de robotmaaier na elke maaibeurt van richting veranderen of een aangepaste hoek selecteren voor het maaien.
Vierwielaandrijving
- Met zijn drie aangedreven wielen kan de robotmaaier hellingen tot 60 procent beklimmen en maaien.
- Op oneffen oppervlakken kan de robotmaaier zichzelf bevrijden uit moeilijke situaties.
- Hij kan over hogere drempels reizen, bijvoorbeeld om tussen twee gebieden van verschillende hoogtes over te schakelen.
Zachte bochten
- De interactie van de wielen met het 360° flexibele achterwiel zorgt ervoor dat de robotmaaier soepel en zacht draait om het gras te beschermen.
Regensensor
- De robotmaaier gebruikt zijn sensor om te detecteren of het regent en keert vervolgens terug naar het laadstation totdat het gazon weer droog is.
- De instelling kan echter worden aangepast, zodat het apparaat toch in de regen maait, of de time-out kan worden aangepast.
LCD scherm
- Het grote LCD-display stelt je in staat om de status van de robotmaaier op elk moment af te lezen.
- De basisinstellingen kunnen via het display op het apparaat zelf worden ingesteld.
Automatisch schema met meerdere zones
- De robotmaaier maakt een aangepast schema afhankelijk van het gebied en de conditie, dat hij vervolgens regelmatig uitvoert.
- Verschillende zones kunnen worden gecreëerd, waar de robotmaaier zelfstandig en selectief tussen kan schakelen.
- Het schema kan worden aangepast, bijvoorbeeld om te voorkomen dat de robotmaaier op een bepaald tijdstip van de dag een bepaalde maai-zone betreedt.
Specificaties
Technische gegevens
|Oppervlakteprestatie (m²)
|1500
|Maaitype
|Vrij bewegende messen
|Aantal messen
|3
|Maaibreedte (cm)
|22
|Maaihoogte (mm)
|20 / 60
|Stijgingspercentage (%)
|max. 60
|Maaitoepassing
|Mulchen
|Navigatietechnologie
|GPS / RTK / AI camera
|Cameratype
|3D stereo
|Definitie van het maaigebied
|GPS localisatie / Grasdetectie
|Smalste gangbreedte (cm)
|80
|Aantal maai-zones (Stuk(s))
|max. 10
|Laadtijd van de batterij (min)
|75
|Batterij type
|Lithium-Ion batterij
|Batterij spanning (V)
|18
|Autonomie van de batterij (Ah)
|5
|Laadstroom (A)
|3
|Geluidsvermogensniveau (dB(A))
|60
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|100 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Kleur
|zwart
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|680 x 420 x 275
|Maaitijd per acculading (min)
|90
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|12,4
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|31
Inbegrepen bij levering
- Laadstation
- RTK-antenne
- Grondpinnen voor het bevestigen van het oplaadstation: 8 Stuk(s)
- Grondpinnen voor het bevestigen van de RTK-antenne: 4 Stuk(s)
- Schroeven voor het installeren van de RTK-antenne: 4 Stuk(s)
- Maaimessen en schroeven: 9 Stuk(s)
Uitvoering
- Navigatiesysteem: Systematische banen
- No-go zones
- Randmaaifunctie
- Sensortechnologie: Optische sensor/ Regensensor/ Lift-sensor/ kantelbeveiligingssensor/ Impact sensor
- LoRa®
- Bediening via app
- Verbonden via WLAN
- Verbinding via Bluetooth
- Slimme services en functionaliteiten in de app
- PIN-code vergrendeling
- OTA firmware-update
- Drijvend maaidek
- Vierwielaandrijving
- Display
- Regenvertraging
- Aantal wielen: 3 Stuk(s)
- Handgreep
- Diebstalbeveiliging
Onderdelen RCX 4
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.