De RCX 4 robotmaaier maait gazons tot 1500 vierkante meter volledig automatisch. De GPS, RTK-antenne en de AI-camera maken navigatie zonder begrenzingsdraden mogelijk. Nauwkeurige positionering maakt maaien in parallelle banen mogelijk en voltooit het werk in de kortst mogelijke tijd. Obstakels zoals bomen of egels worden intelligent herkend en op de optimale afstand vermeden. De maaihoogte kan variabel worden ingesteld tussen 2 en 6 centimeter. De robotmaaier brengt de werkgebieden in kaart via app-afstandsbediening of AI-oppervlakherkenning. Werkzones en verboden zones kunnen worden ingesteld. Individuele instellingen voor het schema, het rijgedrag en nog veel meer kunnen worden gemaakt via de app voor extra gemak. De vierwielaandrijving maakt het mogelijk om hellingen tot 60 procent te maaien, samen met bijzonder zacht draaien om het gazon te beschermen. Alle basisinstellingen kunnen worden afgelezen en aangepast op het LCD-display.