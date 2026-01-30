Le robot tondeuse RCX 6 navigue sans câble périphérique grâce au GPS, à l'antenne RTK et à la caméra IA. La géolocalisation précise permet de tondre en bandes parallèles et d'effectuer un entretien efficace de la pelouse en un temps record. Jusqu'à 3 000 mètres carrés de pelouse peuvent être traités sans problème. La hauteur de coupe peut être sélectionnée entre 2 et 10 centimètres et réglée automatiquement en fonction de la zone via l'application. De plus, les réglages de base peuvent être consultés et modifiés sur l'afficheur LCD. Les obstacles sont détectés et contournés de manière intelligente ; la distance est déterminée selon le type d'obstacle. Ainsi, le RCX 6 tond près des arbres tout en restant à bonne distance des animaux comme les hérissons. La transmission intégrale ne gravit pas seulement les pentes jusqu'à 70 %, elle permet également des demi-tours particulièrement respectueux de la pelouse. La cartographie des surfaces de travail s'effectue par commande à distance via l'application ou automatiquement via la reconnaissance des surfaces par IA. La surface de travail peut être divisée en différentes zones et dotée en plus de zones interdites. Via l'application, des réglages individuels pour le planning, le comportement d'avance et bien plus encore peuvent être effectués.