Robot tondeuse RCX 6
Grâce à sa transmission intégrale, le robot tondeuse RCX 6 vient à bout des terrains difficiles tout en ménageant la pelouse. La tonte sans fil et entièrement automatique est possible grâce au GPS, à la RTK et à la caméra IA.
Le robot tondeuse RCX 6 navigue sans câble périphérique grâce au GPS, à l'antenne RTK et à la caméra IA. La géolocalisation précise permet de tondre en bandes parallèles et d'effectuer un entretien efficace de la pelouse en un temps record. Jusqu'à 3 000 mètres carrés de pelouse peuvent être traités sans problème. La hauteur de coupe peut être sélectionnée entre 2 et 10 centimètres et réglée automatiquement en fonction de la zone via l'application. De plus, les réglages de base peuvent être consultés et modifiés sur l'afficheur LCD. Les obstacles sont détectés et contournés de manière intelligente ; la distance est déterminée selon le type d'obstacle. Ainsi, le RCX 6 tond près des arbres tout en restant à bonne distance des animaux comme les hérissons. La transmission intégrale ne gravit pas seulement les pentes jusqu'à 70 %, elle permet également des demi-tours particulièrement respectueux de la pelouse. La cartographie des surfaces de travail s'effectue par commande à distance via l'application ou automatiquement via la reconnaissance des surfaces par IA. La surface de travail peut être divisée en différentes zones et dotée en plus de zones interdites. Via l'application, des réglages individuels pour le planning, le comportement d'avance et bien plus encore peuvent être effectués.
Caractéristiques et avantages
Navigation par GPS et RTK
- Aucun câble périphérique n'est nécessaire, ce qui évite une installation fastidieuse ou des retouches importantes.
- Grâce à la communication avec les satellites et l'antenne RTK, la géolocalisation se fait au centimètre près afin de pouvoir définir des zones de travail précises.
- La cartographie de la surface à tondre s'effectue en toute simplicité par commande à distance directe du robot tondeuse.
Caméra IA
- La caméra 3D stéréo reconnaît les surfaces comme le gazon ou la pierre et est par conséquent en mesure de procéder de manière autonome à la cartographie de la zone à tondre.
- La caméra assistée par IA permet une détection intelligente des objets et ajuste le comportement d'avance en fonction de l'obstacle. En cas d'arbres et de buissons, le robot tondeuse s'approche ; lorsqu'il s'agit d'êtres vivants, ce dernier reste à bonne distance.
- Si le signal GPS est faible, la caméra aide à la navigation pour assurer une avance efficace et sécurisée du robot tondeuse.
Avance en bandes parallèles
- Le robot tondeuse décrit des bandes parallèles pendant la tonte pour une efficacité maximale. La distance entre les bandes peut être réglée individuellement.
- Afin de prévenir les ornières, le robot tondeuse peut également changer de direction après chaque passage ou choisir un angle individuel pour tondre.
Transmission intégrale
- Grâce à ses 3 roues motrices, le robot tondeuse parvient à gravir et à tondre les pentes jusqu'à 70 %.
- En terrain accidenté, le robot tondeuse est capable de se sortir de manière autonome des situations difficiles.
- Il est en mesure de franchir des seuils importants, par ex. pour passer d'une zone à une autre qui présente une hauteur différente.
Demi-tour en douceur
- Grâce à l'interaction entre les roues et la roue arrière orientable à 360°, le robot tondeuse fait demi-tour en douceur et sans abîmer la pelouse.
Réglage automatique de la hauteur de coupe
- La hauteur de coupe peut être sélectionnée dans une vaste plage comprise entre 2 et 10 cm.
- L'ajustement de la hauteur de coupe s'effectue par voie électronique grâce au réglage dans l'application.
- Il est possible de sélectionner une hauteur de coupe différente pour chaque zone à tondre que le robot tondeuse règle ensuite de manière autonome.
Double mécanisme de coupe
- Grâce à ses 2 plateaux de coupe, le robot tondeuse possède une largeur de coupe importante de 35 cm, ce qui rend la tonte plus rapide et plus efficace.
Détecteur de pluie
- À l'aide de son capteur, le robot tondeuse détecte la pluie et se rend alors à la station de recharge jusqu'à ce que la pelouse soit à nouveau sèche.
- Ce réglage peut être personnalisé si le fonctionnement sous la pluie ou d'autres temps d'arrêt sont souhaités.
Afficheur LCD
- Grâce au grand afficheur LCD, l'état du robot tondeuse peut être consulté à tout moment sur l'appareil.
- Les réglages de base peuvent être effectués directement sur l'appareil par le biais de l'afficheur.
Planning automatique avec des zones multiples
- Selon la surface et ses caractéristiques, le robot tondeuse établit un planning individuel que le RCX 6 exécute ensuite régulièrement.
- Il est possible de créer différentes zones entre lesquelles le robot tondeuse peut alterner de manière autonome et ciblée.
- Le planning peut être ajusté manuellement, par ex. pour éviter une certaine zone à tondre à une certaine heure de la journée.
Spécifications
Données techniques
|Rendement surfacique (m²)
|3000
|Type de faucheuse
|Lames oscillant librement
|Nombre de lames
|6
|Largeur de coupe (cm)
|35
|Hauteur de coupe (cm)
|2 / 10
|Franchissement de déclivités (%)
|max. 70
|Application de tonte
|Paillage
|Technologie de navigation
|GPS / RTK / Caméra IA
|Type de caméra
|3D stéréo
|Définition zone à tondre
|Délimitation GPS / Détection du gazon
|Largeur de couloir minimale (cm)
|80
|Nombre de zones à tondre (Pièce(s))
|max. 10
|Durée de charge de la batterie (min)
|35
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion
|Tension de la batterie (V)
|18
|Capacité de la batterie (Ah)
|5
|Courant de charge (A)
|5
|Niveau de puissance acoustique (dB (A))
|60
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|100 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Couleur
|noir
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|868 x 535 x 297
|Dimensions robot (L x l x H) (mm)
|735 x 510 x 270
|Poids robot (kg)
|14,4
|Durée de tonte par charge (min)
|75
|Poids sans accessoires (kg)
|14,4
|Poids emballage inclus (kg)
|29,8
Inclus dans la livraison
- Station de recharge
- Antenne RTK
- Piquets pour la fixation de la station de recharge: 8 Pièce(s)
- Piquets pour la fixation de l'antenne RTK: 4 Pièce(s)
- Vis pour le montage de l'antenne RTK: 4 Pièce(s)
- Lames de tondeuse et vis: 18 Pièce(s)
Équipement
- Logique de navigation: Bandes systématiques
- Zones interdites
- Fonction coupe-bordures
- Technologie de capteurs: Capteur optique/ Détecteur de pluie/ Capteur de levage/ Capteur anti-basculement/ Capteur d'impact
- LoRa®
- Commande via application
- Connexion via WLAN
- Connexion via Bluetooth
- Smart Services / Features dans l'appli
- Verrouillage par code PIN
- Mise à jour du firmware OTA
- Plateau de tonte flottant
- Transmission intégrale
- Afficheur
- Temporisation pluie
- Nombre de roues: 3 Pièce(s)
- Projecteur
- Poignée de transport
- Dispositif antivol
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Pelouses de tout type avec une hauteur de gazon jusqu'à 10 cm et jusqu'à 70 % de pente
Accessoires
Piéces détachées RCX 6
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.