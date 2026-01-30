Robotgrasmaaier RCX 6
De RCX 6 robotmaaier navigeert zonder begrenzingsdraad dankzij GPS, de RTK-antenne en de AI-camera. Tot 3000 vierkante meter gazon kan moeiteloos worden onderhouden. Maaihoogte elektronisch aanpasbaar.
De RCX 6 robotmaaier navigeert zonder begrenzingsdraad dankzij GPS, de RTK-antenne en de AI-camera. Nauwkeurige positionering maakt maaien in parallelle banen mogelijk en zorgt voor efficiënte gazonverzorging in de kortst mogelijke tijd. Tot 3000 vierkante meter gazon kan moeiteloos worden onderhouden. Een maaihoogte tussen 2 en 10 centimeter kan worden geselecteerd en automatisch ingesteld via de app, afhankelijk van het gebied. Daarnaast kunnen de basisinstellingen worden uitgelezen en aangepast op het LCD-display. Obstakels worden intelligent herkend en vermeden – de afstand hangt af van het type obstakel. Hierdoor kan de RCX 6 dicht bij bomen maaien, terwijl hij een veilige afstand houdt van dieren zoals egels. De driewielaandrijving beheerst niet alleen hellingen tot 70 procent, maar zorgt er ook voor dat bochten bijzonder gazonvriendelijk worden genomen. De werkgebieden worden in kaart gebracht via besturing op afstand via de app of automatisch door AI-oppervlakteherkenning. Het werkgebied kan worden verdeeld in verschillende zones en voorzien van no-go-zones. Individuele instellingen voor het schema, rijgedrag en meer kunnen via de app worden aangepast.
Kenmerken en voordelen
Navigatie via GPS en RTK
- Er is geen begrenzingsdraad nodig, wat betekent dat er geen langdurige installatie of tijdrovende draadaanpassingen nodig zijn.
- Dankzij communicatie met satellieten en de RTK-antenne kan de positie tot op de centimeter worden bepaald om precieze werkgebieden af te bakenen.
- Het maaigebied wordt zeer eenvoudig in kaart gebracht via directe bediening van de robotmaaier.
AI camera
- De 3D-stereocamera herkent oppervlakken zoals gras of steen en kan daardoor het maaigebied zelfstandig in kaart brengen.
- De AI-gestuurde camera herkent objecten intelligent en past het rijgedrag aan op basis van het obstakel. De robotmaaier nadert bomen en struiken, maar houdt een ruime afstand van dieren.
- Als het GPS-signaal zwak is, helpt de camera met de navigatie zodat de robotmaaier efficiënt en veilig rijdt.
Maaien in parallelle banen
- De robotmaaier maait in parallelle banen voor maximale efficiëntie. De afstand tussen de banen kan worden aangepast.
- Als bepaalde banen vermeden moeten worden, kan de robotmaaier ook na elke maaioperatie van richting veranderen of een aangepaste hoek kiezen om te maaien.
Vierwielaandrijving
- Met zijn drie aangedreven wielen kan de robotmaaier hellingen van maximaal 70 procent beklimmen en maaien.
- Op oneffen oppervlakken kan de robotmaaier zichzelf uit moeilijke situaties bevrijden.
- Hij kan over hogere drempels reizen, bijvoorbeeld om tussen twee gebieden van verschillende hoogtes over te schakelen.
Zachte bochten
- De interactie van de wielen met het 360° flexibele achterwiel zorgt ervoor dat de robotmaaier soepel en zacht draait om het gras te beschermen.
Automatische maaihoogte-instelling
- De maaihoogte kan worden geselecteerd binnen een breed bereik van 2 tot 10 centimeter.
- De maaihoogte wordt elektronisch aangepast door deze in de app in te stellen.
- Een andere maaihoogte kan voor elke maai-zone worden geselecteerd, die de robotmaaier vervolgens zelfstandig aanpast.
Dubbel maaidek
- Dankzij de twee maaischijven heeft de robotmaaier een grote maaibreedte van 35 centimeter voor sneller en efficiënter maaien.
Regensensor
- De robotmaaier gebruikt zijn sensor om regen te detecteren en keert vervolgens terug naar het oplaadstation totdat het gras weer droog is.
- De instelling kan worden aangepast als maaien in de regen of andere pauzes vereist zijn.
LCD scherm
- Het grote LCD-display stelt je in staat om de status van de robotmaaier op elk moment af te lezen.
- De basisinstellingen kunnen via het display op het apparaat zelf worden ingesteld.
Automatisch schema met meerdere zones
- De robotmaaier maakt een aangepast schema op basis van het gebied en de staat, dat de RCX 6 vervolgens regelmatig uitvoert.
- Verschillende zones kunnen worden gecreëerd, waar de robotmaaier zelfstandig en selectief tussen kan schakelen.
- Het schema kan worden aangepast, bijvoorbeeld om te voorkomen dat de robotmaaier op een bepaald tijdstip van de dag een bepaalde maai-zone betreedt.
Specificaties
Technische gegevens
|Oppervlakteprestatie (m²)
|3000
|Maaitype
|Vrij bewegende messen
|Aantal messen
|6
|Maaibreedte (cm)
|35
|Maaihoogte (cm)
|2 / 10
|Stijgingspercentage (%)
|max. 70
|Maaitoepassing
|Mulchen
|Navigatietechnologie
|GPS / RTK / AI camera
|Cameratype
|3D stereo
|Definitie van het maaigebied
|GPS localisatie / Grasdetectie
|Smalste gangbreedte (cm)
|80
|Aantal maai-zones (Stuk(s))
|max. 10
|Laadtijd van de batterij (min)
|35
|Batterij type
|Lithium-Ion batterij
|Batterij spanning (V)
|18
|Autonomie van de batterij (Ah)
|5
|Laadstroom (A)
|5
|Geluidsvermogensniveau (dB(A))
|60
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|100 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Kleur
|zwart
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|868 x 535 x 297
|Robotafmetingen (L x B x H) (mm)
|735 x 510 x 270
|Robotgewicht (kg)
|14,4
|Maaitijd per acculading (min)
|75
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|14,4
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|29,8
Inbegrepen bij levering
- Laadstation
- RTK-antenne
- Grondpinnen voor het bevestigen van het oplaadstation: 8 Stuk(s)
- Grondpinnen voor het bevestigen van de RTK-antenne: 4 Stuk(s)
- Schroeven voor het installeren van de RTK-antenne: 4 Stuk(s)
- Maaimessen en schroeven: 18 Stuk(s)
Uitvoering
- Navigatiesysteem: Systematische banen
- No-go zones
- Randmaaifunctie
- Sensortechnologie: Optische sensor/ Regensensor/ Lift-sensor/ kantelbeveiligingssensor/ Impact sensor
- LoRa®
- Bediening via app
- Verbonden via WLAN
- Verbinding via Bluetooth
- Slimme services en functionaliteiten in de app
- PIN-code vergrendeling
- OTA firmware-update
- Drijvend maaidek
- Vierwielaandrijving
- Display
- Regenvertraging
- Aantal wielen: 3 Stuk(s)
- Werkverlichting
- Handgreep
- Diebstalbeveiliging
Videos
Toepassingen
- Gazon van alle soorten met gras tot 10 cm hoog en hellingen van maximaal 70 procent
Toebehoren
Onderdelen RCX 6
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.