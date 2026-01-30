De RCX 6 robotmaaier navigeert zonder begrenzingsdraad dankzij GPS, de RTK-antenne en de AI-camera. Nauwkeurige positionering maakt maaien in parallelle banen mogelijk en zorgt voor efficiënte gazonverzorging in de kortst mogelijke tijd. Tot 3000 vierkante meter gazon kan moeiteloos worden onderhouden. Een maaihoogte tussen 2 en 10 centimeter kan worden geselecteerd en automatisch ingesteld via de app, afhankelijk van het gebied. Daarnaast kunnen de basisinstellingen worden uitgelezen en aangepast op het LCD-display. Obstakels worden intelligent herkend en vermeden – de afstand hangt af van het type obstakel. Hierdoor kan de RCX 6 dicht bij bomen maaien, terwijl hij een veilige afstand houdt van dieren zoals egels. De driewielaandrijving beheerst niet alleen hellingen tot 70 procent, maar zorgt er ook voor dat bochten bijzonder gazonvriendelijk worden genomen. De werkgebieden worden in kaart gebracht via besturing op afstand via de app of automatisch door AI-oppervlakteherkenning. Het werkgebied kan worden verdeeld in verschillende zones en voorzien van no-go-zones. Individuele instellingen voor het schema, rijgedrag en meer kunnen via de app worden aangepast.