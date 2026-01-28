Pompe d'évacuation pour eaux chargées SP 11.000 Dirt
Évacuation et transvasement fiables des eaux claires et chargées avec une capacité de refoulement jusqu'à 11 000 l/h : avec la pompe pour eaux chargées compacte et robuste SP 11.000 Dirt équipée d'un interrupteur flotteur.
Avec une capacité de refoulement pouvant atteindre 11 000 litres par heure, la pompe d'évacuation SP 11.000 Dirt n'a aucun mal à vider rapidement les cuves d'eau et les bassins de jardin. Elle garantit un pompage fiable des eaux claires comme des eaux chargées de particules de saleté jusqu'à une taille de 20 millimètres. Un préfiltre disponible en option protège la roue à aubes de la pompe des eaux encore plus chargées. La pompe d'évacuation pour eaux chargées est en outre équipée d'un interrupteur flotteur qui enclenche et coupe l'appareil en fonction du niveau d'eau, empêchant ainsi par la même occasion un manque d'eau. L'interrupteur flotteur peut être bloqué pour que la pompe puisse être utilisée manuellement, même en cas de faible niveau d'eau jusqu'à une hauteur d'eau résiduelle de 25 millimètres. Autres options : la garniture mécanique robuste pour une durée de vie particulièrement longue, la possibilité d'extension de la garantie à cinq ans et le support de raccord Quick Connect pour un raccordement rapide des flexibles 1", 1 1/4" et 1 1/2".
Caractéristiques et avantages
Roulement en céramiquePour une durée de vie prolongée
Interrupteur à flotteurPermet d'allumer et d'éteindre la pompe en fonction du niveau de l'eau, en la protégeant ainsi contre une marche à sec.
Quick ConnectSupport de raccord pour un raccordement rapide et simple des flexibles 1", 1 1/4" et 1 1/2" ou d'un raccord G1.
Développée pour les eaux chargées
- Évacuation fiable de l'eau avec des particules d’une taille jusqu’à 20 mm.
Possibilité de fixer le flotteur
- Pour le passage en mode automatique
Poignée de transport confortable
- Prise en main confortable et peut aussi être utilisée avec un filin.
Pré filtre robuste et facile à raccorder comme accessoire
- Protection de la pompe contre les salissures extrêmement tenaces et par conséquent prévention d'un blocage éventuel de la pompe.
Spécifications
Données techniques
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|400
|Débit max. (l/h)
|< 11000
|Température d'admission d'eau (°C)
|max. 35
|Hauteur de refoulement (m)
|7
|Pression (bar)
|max. 0,7
|Granulométrie (mm)
|max. 20
|Profondeur d'immersion (m)
|max. 7
|Eau résiduelle min., manuelle (mm)
|25
|Hauteur d’eau résiduelle (mm)
|25
|Filetage des raccords
|G1 1/2
|Filetage des raccords côté refoulement
|G1/2 filetage interne
|Câble d'alimentation (m)
|10
|Tension (V)
|230 - 240
|Fréquence (Hz)
|50
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|4,4
|Poids emballage inclus (kg)
|5,2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|229 x 238 x 303
Inclus dans la livraison
- Raccord pour flexible: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
Équipement
- Poignée de transport confortable
- Quick Connect pour un raccordement rapide et facile du flexible
- Commutation fonctionnement manuel/automatique: Possibilité de fixer le commutateur du flotteur
- Interrupteur à flotteur
- En mode automatique (auto), la pompe s’actionne automatiquement en fonction du niveau d’eau
- En mode manuel, la pompe fonctionne en permanence jusqu'à atteindre la hauteur d'eau résiduelle minimale
- Roulement en céramique
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Utilisation en cas d'inondation
- Pompage de l'eau de bassins de jardin