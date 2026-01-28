Avec une capacité de refoulement pouvant atteindre 11 000 litres par heure, la pompe d'évacuation SP 11.000 Dirt n'a aucun mal à vider rapidement les cuves d'eau et les bassins de jardin. Elle garantit un pompage fiable des eaux claires comme des eaux chargées de particules de saleté jusqu'à une taille de 20 millimètres. Un préfiltre disponible en option protège la roue à aubes de la pompe des eaux encore plus chargées. La pompe d'évacuation pour eaux chargées est en outre équipée d'un interrupteur flotteur qui enclenche et coupe l'appareil en fonction du niveau d'eau, empêchant ainsi par la même occasion un manque d'eau. L'interrupteur flotteur peut être bloqué pour que la pompe puisse être utilisée manuellement, même en cas de faible niveau d'eau jusqu'à une hauteur d'eau résiduelle de 25 millimètres. Autres options : la garniture mécanique robuste pour une durée de vie particulièrement longue, la possibilité d'extension de la garantie à cinq ans et le support de raccord Quick Connect pour un raccordement rapide des flexibles 1", 1 1/4" et 1 1/2".