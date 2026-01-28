Dompelpomp voor vuil water SP 11.000 Dirt
Zuiver en vuil water betrouwbaar wegpompen met een pompcapaciteit tot 11.000 l/h: met de compacte en robuuste vuilwaterpomp SP 11.000 Dirt inclusief vlotterschakelaar.
Met een pompcapaciteit tot 11.000 liter per uur is het voor de SP 11.000 Dirt dompelpomp geen probleem om snel water uit regentonnen, kelders en tuinvijvers te pompen. Hij pompt betrouwbaar schoon en vuil water met vuildeeltjes tot 20 mm diameter weg. Optioneel is ook een voorfilter leverbaar om de pompwaaier te beschermen bij nog grotere vuildeeltjes. Deze dompelpomp voor vuil water is tevens voorzien van een vlotterschakelaar die de pomp afhankelijk van het waterniveau in- en uitschakelt en daarmee ook drooglopen voorkomt. De vlotterschakelaar kan worden vastgezet, zodat de pomp ook bij een laag waterniveau kan worden gebruikt, tot een restwaterdiepte van 25 mm. Extra's: De robuuste glijringafdichting voor een extra lange levensduur, een eventuele garantieverlenging tot vijf jaar (na registratie*) en de Quick Connect aansluitschroefdraad voor het snel aansluiten van 1", 1 1/4" en 1 1/2" slangen.
Kenmerken en voordelen
Keramische dichting van de voorkant.Voor een extra lange gebruiksduur.
VlotterSchakelt de pomp aan en uit naargelang het waterpeil, waardoor hij beveiligd is tegen droogloop.
Quick ConnectAansluitschroefdraad voor het snel en eenvoudig aansluiten van 1", 1 1/4" en 1 1/2" slangen of een G1-aansluiting.
Ontworpen voor vuil water
- Betrouwbaar oppompen van water met vuilpartikels tot een grootte van 20 mm.
Mogelijkheid om de vlotterschakelaar vast te maken.
- Voor de omschakeling naar continu gebruik.
Comfortabele draaggreep
- Comfortabel vast te houden en kan ook worden gebruikt als een houder voor de koord.
Stevige en eenvoudig vast te maken voorfilter als toebehoren
- Beschermt de pomp tegen extreem zware vervuiling waardoor wordt vermeden dat de rotor van de pomp geblokkeerd geraakt.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|400
|Max. wateropbrengst (l/u)
|< 11000
|Aanvoertemperatuur (°C)
|max. 35
|Opvoerhoogte (m)
|7
|Werkdruk (bar)
|max. 0,7
|Korrelgrootte (mm)
|max. 20
|Pompdiepte (m)
|max. 7
|Min. restwater, manueel (mm)
|25
|Hoogte van het restwater (mm)
|25
|Aansluitdraad
|G1 1/2
|Aansluitdraad aan de drukzijde
|G1/2 interne draad
|Stroomkabel (m)
|10
|Stroomsoort (V)
|230 - 240
|Frequentie (Hz)
|50
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|4,4
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|5,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|229 x 238 x 303
Inbegrepen bij levering
- Aansluitstuk slang: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
Uitvoering
- Comfortabele draaggreep
- Quick Connect voor een snelle en eenvoudige slangaansluiting
- Omschakelen tussen manuele/automatische bediening: Mogelijkheid om de vlotterschakelaar vast te maken
- Vlotter
- In de automatische modus schakelt de pomp automatisch met het water level
- In de handmatige modus loopt de pomp constant tot de minimum hoeveelheid water is bereikt
- Keramische dichting van de voorkant.
Toepassingen
- Voor gebruik in overstroomde gebieden
- Voor het oppompen van water uit tuinvijvers