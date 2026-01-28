Met een pompcapaciteit tot 11.000 liter per uur is het voor de SP 11.000 Dirt dompelpomp geen probleem om snel water uit regentonnen, kelders en tuinvijvers te pompen. Hij pompt betrouwbaar schoon en vuil water met vuildeeltjes tot 20 mm diameter weg. Optioneel is ook een voorfilter leverbaar om de pompwaaier te beschermen bij nog grotere vuildeeltjes. Deze dompelpomp voor vuil water is tevens voorzien van een vlotterschakelaar die de pomp afhankelijk van het waterniveau in- en uitschakelt en daarmee ook drooglopen voorkomt. De vlotterschakelaar kan worden vastgezet, zodat de pomp ook bij een laag waterniveau kan worden gebruikt, tot een restwaterdiepte van 25 mm. Extra's: De robuuste glijringafdichting voor een extra lange levensduur, een eventuele garantieverlenging tot vijf jaar (na registratie*) en de Quick Connect aansluitschroefdraad voor het snel aansluiten van 1", 1 1/4" en 1 1/2" slangen.