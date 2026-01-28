Pompe d'évacuation pour eaux chargées aspirant à plat SP 16.000 Dual
Permet de pomper jusqu'à 16 000 l/h d'eau claire ou chargée : la pompe d'évacuation robuste SP 16.000 Dual avec fonction 2 en 1 pour l'eau sale et l'aspiration à plat jusqu'à 1 mm, équipée d'un interrupteur flotteur réglable en hauteur.
Grâce à la fonction 2 en 1, la pompe d'évacuation robuste SP 16.000 Dual peut être utilisée aussi bien pour l'eau claire que pour l'eau sale et permet une évacuation fiable des eaux chargées de particules de saleté jusqu'à une taille de 20 millimètres. Et pour un résultat quasiment sec jusqu'à 1 millimètre, le panier à filtre variable peut être basculé du réglage pour l'eau sale à l'aspiration à plat en un clin d'œil. Avec un débit de refoulement maximal de 16 000 l/h, la SP 16.000 Dual est idéale pour vider l'eau des caves inondées, des bassins de jardin ou des piscines. La garniture mécanique, qui a déjà fait ses preuves dans le segment professionnel, assure une durée de vie particulièrement longue de la pompe. Grâce à l'interrupteur flotteur, elle peut être enclenchée et coupée automatiquement. Le flotteur est en outre fixé sur un rail et peut être réglé verticalement pour pomper l'eau lorsque le niveau est bas. Et grâce au support de raccord Quick Connect, le raccordement des flexibles 1", 1 1/4" et 1 1/2"est particulièrement rapide et simple à réaliser.
Caractéristiques et avantages
Roulement en céramiquePour une durée de vie prolongée
Fonction 2 en 1Pour les eaux usées et l’aspiration à plat jusqu’à 1 mm. Le panier filtre peut facilement assurer un changement de mode en toute simplicité.
Interrupteur à flotteur réglable en hauteurAmélioration de la flexibilité du changement du mode marche / arrêt de la pompe et prévention de la marche à sec.
Quick Connect
- Support de raccord pour un raccordement rapide et simple des flexibles 1", 1 1/4" et 1 1/2" ou d'un raccord G1.
Développée pour les eaux chargées
- Évacuation fiable de l'eau avec des particules d’une taille jusqu’à 20 mm.
Possibilité de fixer le flotteur
- Pour le passage en mode automatique
Poignée de transport confortable
- Prise en main confortable et peut aussi être utilisée avec un filin.
Spécifications
Données techniques
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|550
|Débit max. (l/h)
|< 16000
|Température d'admission d'eau (°C)
|max. 35
|Hauteur de refoulement (m)
|9
|Pression (bar)
|max. 0,9
|Granulométrie (mm)
|max. 20
|Profondeur d'immersion (m)
|max. 7
|Eau résiduelle min., manuelle (mm)
|1
|Hauteur d’eau résiduelle (mm)
|1
|Filetage des raccords
|G1 1/2
|Filetage des raccords côté refoulement
|G1/2 filetage interne
|Câble d'alimentation (m)
|10
|Tension (V)
|230 / 240
|Fréquence (Hz)
|50
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|5
|Poids emballage inclus (kg)
|5,9
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|237 x 241 x 279
Inclus dans la livraison
- Raccord pour flexible: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
Équipement
- Poignée de transport confortable
- Quick Connect pour un raccordement rapide et facile du flexible
- Commutation fonctionnement manuel/automatique: Possibilité de fixer le commutateur du flotteur
- Fonction 2 en 1
- Interrupteur à flotteur réglable en hauteur pour une flexibilité améliorée
- Roulement en céramique
- En mode automatique (auto), la pompe s’actionne automatiquement en fonction du niveau d’eau
- En mode manuel, la pompe fonctionne en permanence jusqu'à atteindre la hauteur d'eau résiduelle minimale
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Pompage de l'eau de bassins de jardin
- Utilisation en cas d'inondation
- Dégâts des eaux dans la maison et à la cave (fuite de la machine à laver/infiltration de la nappe phréatique)
- Pompage de l'eau de piscines