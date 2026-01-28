Dankzij de 2-in-1 functie kan de robuuste SP 16.000 Dual dompelpomp zowel voor schoon als vuil water worden gebruikt, en pompt hij vuil water met vuildeeltjes tot 20 mm diameter weg. Bovendien kan de variabele filtermand zeer snel worden omgeschakeld van de vuilwaterstand naar de properwaterstand voor dweildroge resultaten tot 1 mm. Met een maximale capaciteit van 16.000 l/u is de SP 16.000 Dual perfect voor het wegpompen van water uit ondergelopen kelders, tuinvijvers en zwembaden. De glijringafdichting – een beproefde oplossing uit ons Professional-assortiment – zorgt voor een bijzonder lange levensduur van de pomp. De vlotter is ook bevestigd aan een rail en kan verticaal worden versteld om op een laag niveau te pompen. De 1", 1 1/4" en 1 1/2" slangen kunnen snel en eenvoudig worden aangesloten via de Quick Connect aansluitschroefdraad.