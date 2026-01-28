Vuilwater dompelpomp met vlakke afzuiging SP 16.000 Dual
Verpompt tot 16.000 l/u schoon en vuil water: De robuuste SP 16.000 Dual dompelpomp met 2-in-1 functie voor vuil water, 1 mm vlakke afzuiging en in hoogte verstelbare vlotterschakelaar.
Dankzij de 2-in-1 functie kan de robuuste SP 16.000 Dual dompelpomp zowel voor schoon als vuil water worden gebruikt, en pompt hij vuil water met vuildeeltjes tot 20 mm diameter weg. Bovendien kan de variabele filtermand zeer snel worden omgeschakeld van de vuilwaterstand naar de properwaterstand voor dweildroge resultaten tot 1 mm. Met een maximale capaciteit van 16.000 l/u is de SP 16.000 Dual perfect voor het wegpompen van water uit ondergelopen kelders, tuinvijvers en zwembaden. De glijringafdichting – een beproefde oplossing uit ons Professional-assortiment – zorgt voor een bijzonder lange levensduur van de pomp. De vlotter is ook bevestigd aan een rail en kan verticaal worden versteld om op een laag niveau te pompen. De 1", 1 1/4" en 1 1/2" slangen kunnen snel en eenvoudig worden aangesloten via de Quick Connect aansluitschroefdraad.
Kenmerken en voordelen
Keramische dichting van de voorkant.Voor een extra lange gebruiksduur.
Twee-in-één functieVoor vuil water en vlakke afzuiging tot 1 mm. Kies de gewenste modus door eenvoudig de filter aan te passen.
In de hoogte verstelbare vlotterschakelaarVerhoogt de flexibiliteit bij het inschakelen van de aan-/uitknop van de pompen en voorkomt droogloop.
Quick Connect
- Aansluitschroefdraad voor het snel en eenvoudig aansluiten van 1", 1 1/4" en 1 1/2" slangen of een G1-aansluiting.
Ontworpen voor vuil water
- Betrouwbaar oppompen van water met vuilpartikels tot een grootte van 20 mm.
Mogelijkheid om de vlotterschakelaar vast te maken.
- Voor de omschakeling naar continu gebruik.
Comfortabele draaggreep
- Comfortabel vast te houden en kan ook worden gebruikt als een houder voor de koord.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|550
|Max. wateropbrengst (l/u)
|< 16000
|Aanvoertemperatuur (°C)
|max. 35
|Opvoerhoogte (m)
|9
|Werkdruk (bar)
|max. 0,9
|Korrelgrootte (mm)
|max. 20
|Pompdiepte (m)
|max. 7
|Min. restwater, manueel (mm)
|1
|Hoogte van het restwater (mm)
|1
|Aansluitdraad
|G1 1/2
|Aansluitdraad aan de drukzijde
|G1/2 interne draad
|Stroomkabel (m)
|10
|Stroomsoort (V)
|230 / 240
|Frequentie (Hz)
|50
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|5
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|5,9
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|237 x 241 x 279
Inbegrepen bij levering
- Aansluitstuk slang: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
Uitvoering
- Comfortabele draaggreep
- Quick Connect voor een snelle en eenvoudige slangaansluiting
- Omschakelen tussen manuele/automatische bediening: Mogelijkheid om de vlotterschakelaar vast te maken
- Twee-in-één functie
- In de hoogte verstelbare vlotterschakelaar voor een grotere flexibiliteit
- Keramische dichting van de voorkant.
- In de automatische modus schakelt de pomp automatisch met het water level
- In de handmatige modus loopt de pomp constant tot de minimum hoeveelheid water is bereikt
Videos
Toepassingen
- Voor het oppompen van water uit tuinvijvers
- Voor gebruik in overstroomde gebieden
- Voor waterschade in uw huis en kelder (lek in de wasmachine/omhoog komen van het grondwater)
- Voor het oppompen van water uit zwembaden