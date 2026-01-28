La plus puissante parmi les pompes d'évacuation pour eau claire de Kärcher permet d'évacuer jusqu'à 17 000 litres d'eau claire ou peu chargée par heure, ce qui en fait l'outil parfait pour les piscines, les puits de drainage et les dégâts des eaux dans les maisons. En cas d'eaux plus chargées et pour protéger la roue à aubes de la pompe, l'utilisation du préfiltre en acier inoxydable fourni est conseillée. Le carter robuste en acier inoxydable et la garniture mécanique rendent cette pompe particulièrement durable. En option, une extension de la garantie à cinq ans est également possible. La pompe d'évacuation à aspiration plate est équipée d'un capteur de niveau réglable en continu qui enclenche immédiatement la pompe en cas de contact avec l'eau. De plus, la SP 17.000 Flat Level Sensor est munie de pieds escamotables, ce qui permet à la pompe d'évacuation de démarrer dès un niveau d'eau de 7 millimètres. Un commutateur permet de basculer la pompe du mode manuel au mode continu. Aussi bien en mode continu qu'en mode automatique, elle permet une évacuation jusqu'à une hauteur d'eau résiduelle de 1 millimètre pour un résultat quasiment sec en fonction du réglage du capteur de niveau. Par ailleurs, le support de raccord Quick Connect permet un raccordement particulièrement simple des flexibles 1", 1 1/4" et 1 1/2".