Dompelpomp met vlakke afzuiging SP 17.000 Flat Level Sensor
Pompt tot 17.000 l / u weg: de krachtige dompelpomp SP 17.000 Flat Level Sensor met 1 mm vlakke afzuiging, niveausensor en automatische/handmatige schakelaar. Inclusief voorfilter.
De krachtigste dompelpomp voor helder water van Kärcher pompt tot 17.000 liter helder tot licht verontreinigd water per uur en is daarom perfect voor zwembaden, afvoerschachten en waterschade in het gebouw. Bij zwaardere vervuilingen en ter bescherming van de pompwaaier wordt het gebruik van de meegeleverde roestvrijstalen voorfilter aanbevolen. De robuuste roestvrijstalen behuizing en de glijringafdichting maken de pomp bijzonder duurzaam. Er is zelfs de mogelijkheid om de garantie te verlengen tot vijf jaar, na registratie*. Deze vlakzuigende dompelpomp is uitgerust met een traploos instelbare niveausensor, die de pomp direct start bij contact met water. De SP 17.000 Flat Level Sensor heeft ook inklapbare steunvoeten, waarbij de dompelpomp start bij een waterniveau van 7 mm. Met de schakelaar kan de pomp in de handmatige modus op continu bedrijf worden gezet. Hij pompt het water betrouwbaar weg tot een restwaterniveau van 1 millimeter – zowel bij continubedrijf als in de automatische modus, wanneer de niveausensor overeenkomstig is ingesteld. De Quick Connect aansluitschroefdraad maakt ook de zeer eenvoudige aansluiting van 1", 1 1/4" en 1 1/2" slangen mogelijk.
Kenmerken en voordelen
Keramische dichting van de voorkant.Voor een extra lange gebruiksduur.
Level SensorVoor de traploze instelling van de aan-/uitknop van de pompen.
Quick ConnectAansluitdraad voor een snelle en eenvoudige aansluiting van 1", 1 1/4" en 1 1/2" slangen.
Opvouwbare poten
- Omschakeling van normale werking met een hogere capaciteit naar vlakke afzuiging tot op 1 mm met een dweildroog resultaat.
Automatische ontluchting
- De pomp begint in manuele modus te werken vanaf een waterpeil van 7 cm.
Schakelaar automatisch/manueel
- Voor de omschakeling tussen automatische en manuele modus.
Comfortabele draaggreep
- Comfortabel vast te houden en kan ook worden gebruikt als een houder voor de koord.
Stevige en eenvoudig te monteren roestvrij stalen voorfilter
- Beschermt de pomp tegen extreem zware vervuiling waardoor wordt vermeden dat de rotor van de pomp geblokkeerd geraakt.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|550
|Max. wateropbrengst (l/u)
|< 17000
|Aanvoertemperatuur (°C)
|max. 35
|Opvoerhoogte (m)
|9
|Werkdruk (bar)
|max. 0,9
|Vlakafzuiging tot een diepte van (mm)
|1
|Korrelgrootte (mm)
|max. 5
|Pompdiepte (m)
|max. 7
|Nawerkingstijd (s)
|15
|Min. restwater, manueel (mm)
|1
|Hoogte van het restwater (mm)
|1
|Aansluitdraad
|G1 1/2
|Aansluitdraad aan de drukzijde
|G1/2 interne draad
|Stroomkabel (m)
|10
|Stroomsoort (V)
|230 - 240
|Frequentie (Hz)
|50
|Kleur
|Geel
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|238 x 293 x 356
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|6
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|7,3
Inbegrepen bij levering
- Afneembaar RVS voorfilter
- Aansluitstuk slang: 1'', 1 1/4'', 1 1/2'' incl. Terugslagklep
Uitvoering
- Comfortabele draaggreep
- Quick Connect voor een snelle en eenvoudige slangaansluiting
- Omschakelen tussen manuele/automatische bediening: Knop aan de pomp
- Schakelaar voor vlakafzuiging
- Level sensor: traploze bepaling van de schakelhoogte
- Keramische dichting van de voorkant.
- In de handmatige modus loopt de pomp constant tot de minimum hoeveelheid water is bereikt
Videos
Toepassingen
- Voor waterschade in uw huis en kelder (lek in de wasmachine/omhoog komen van het grondwater)
- Voor het oppompen van water uit zwembaden
- Voor installatie in drainageschachten.