De krachtigste dompelpomp voor helder water van Kärcher pompt tot 17.000 liter helder tot licht verontreinigd water per uur en is daarom perfect voor zwembaden, afvoerschachten en waterschade in het gebouw. Bij zwaardere vervuilingen en ter bescherming van de pompwaaier wordt het gebruik van de meegeleverde roestvrijstalen voorfilter aanbevolen. De robuuste roestvrijstalen behuizing en de glijringafdichting maken de pomp bijzonder duurzaam. Er is zelfs de mogelijkheid om de garantie te verlengen tot vijf jaar, na registratie*. Deze vlakzuigende dompelpomp is uitgerust met een traploos instelbare niveausensor, die de pomp direct start bij contact met water. De SP 17.000 Flat Level Sensor heeft ook inklapbare steunvoeten, waarbij de dompelpomp start bij een waterniveau van 7 mm. Met de schakelaar kan de pomp in de handmatige modus op continu bedrijf worden gezet. Hij pompt het water betrouwbaar weg tot een restwaterniveau van 1 millimeter – zowel bij continubedrijf als in de automatische modus, wanneer de niveausensor overeenkomstig is ingesteld. De Quick Connect aansluitschroefdraad maakt ook de zeer eenvoudige aansluiting van 1", 1 1/4" en 1 1/2" slangen mogelijk.