Pompe d'évacuation pour eaux chargées SP 22.000 Dirt
22 000 litres par heure, robuste et fiable : la pompe d'évacuation pour eaux chargées SP 22.000 Dirt avec préfiltre intégré et interrupteur flotteur réglable en hauteur pour plus de flexibilité.
La SP 22.000 Dirt est la plus puissante parmi les pompes d'évacuation pour eaux chargées de Kärcher. Pouvant atteindre 22 000 l/h, elle est parfaite pour les tâches d'évacuation d'eau particulièrement difficiles, par exemple en cas de grands bassins de jardin, de caves inondées ou d'excavations submergées. La taille des particules de saleté peut aller jusqu'à 30 millimètres. En cas de risque d'obstruction par des saletés plus grandes, le préfiltre en acier inoxydable intégré peut être abaissé pour protéger la roue à aubes de la pompe. Une durée de vie particulièrement longue est garantie par la garniture mécanique qui est aussi utilisée dans le segment professionnel. En option, une extension de la garantie à cinq ans est également possible. L'interrupteur flotteur assure, quant à lui, d'autres fonctions pratiques : il enclenche et coupe la pompe automatiquement en fonction du niveau d'eau, prévient un manque d'eau et peut être réglé en hauteur. En outre, il peut être bloqué pour que la pompe d'évacuation puisse fonctionner jusqu'à une hauteur d'eau résiduelle de 35 millimètres, même en mode continu. Par ailleurs, le support de raccord Quick Connect permet un raccordement rapide des flexibles 1", 1 1/4" et 1 1/2".
Caractéristiques et avantages
Roulement en céramiquePour une durée de vie prolongée
Interrupteur à flotteur réglable en hauteurAmélioration de la flexibilité du changement du mode marche / arrêt de la pompe et prévention de la marche à sec.
Quick ConnectRaccord fileté pour un raccord rapide et facile des flexibles 1 1/4" et 1 1/2" à la pompe.
Développée pour les eaux chargées
- Évacuation fiable de l'eau avec des particules d’une taille jusqu’à 20 mm.
Possibilité de fixer le flotteur
- Pour le passage en mode automatique
Poignée de transport confortable
- Prise en main confortable et peut aussi être utilisée avec un filin.
Pré filtre robuste et intégré en acier inoxydable
- Protection de la pompe contre les salissures extrêmement tenaces et par conséquent prévention d'un blocage éventuel de la pompe.
Spécifications
Données techniques
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|750
|Débit max. (l/h)
|< 22000
|Température d'admission d'eau (°C)
|max. 35
|Hauteur de refoulement (m)
|8
|Pression (bar)
|max. 0,8
|Granulométrie (mm)
|max. 30
|Profondeur d'immersion (m)
|max. 7
|Eau résiduelle min., manuelle (mm)
|35
|Hauteur d’eau résiduelle (mm)
|35
|Filetage des raccords
|G1 1/2
|Filetage des raccords côté refoulement
|G1/2 filetage interne
|Câble d'alimentation (m)
|10
|Tension (V)
|230 - 240
|Fréquence (Hz)
|50
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|6,5
|Poids emballage inclus (kg)
|7,5
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|230 x 291 x 354
Inclus dans la livraison
- Raccord pour flexible: 1'', 1 1/4'', 1 1/2''
Équipement
- Poignée de transport confortable
- Quick Connect pour un raccordement rapide et facile du flexible
- Commutation fonctionnement manuel/automatique: Possibilité de fixer le commutateur du flotteur
- Interrupteur à flotteur réglable en hauteur pour une flexibilité améliorée
- Pré filtre intégré en acier inoxydable
- En mode automatique (auto), la pompe s’actionne automatiquement en fonction du niveau d’eau
- En mode manuel, la pompe fonctionne en permanence jusqu'à atteindre la hauteur d'eau résiduelle minimale
- Roulement en céramique
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Pompage de l'eau de bassins de jardin
- Utilisation en cas d'inondation
- Drainage d'excavations jusqu'à max. 100 m³
Accessoires
Piéces détachées SP 22.000 Dirt
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.