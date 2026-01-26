Dompelpomp voor vuil water SP 22.000 Dirt
22.000 l/u, robuust en betrouwbaar: de vuilwaterdompelpomp SP 22.000 Dirt met geïntegreerde voorfilter en in hoogte verstelbare vlotterschakelaar voor meer flexibiliteit.
De SP 22.000 Dirt is de krachtigste vuilwaterdompelpomp van Kärcher. Met tot 22.000 l/u is hij perfect voor bijzonder uitdagende afvoertaken zoals in grote tuinvijvers, ondergelopen kelders of bouwputten. De pompen kunnen vuildeeltjes tot 30 mm aan. Als grotere vuildeeltjes een verstopping dreigen te veroorzaken, kan het geïntegreerde roestvrijstalen voorfilter naar beneden worden getrokken om de pompwaaier te beschermen. De glijringafdichting die ook in het Professional-assortiment wordt gebruikt, zorgt voor een extra lange levensduur. Er is zelfs de mogelijkheid om de garantie te verlengen tot vijf jaar, na registratie*. De vlotterschakelaar maakt andere praktische functies mogelijk: hij schakelt de pomp automatisch in en uit afhankelijk van het waterniveau, voorkomt drooglopen en is in hoogte verstelbaar. Hij kan ook zo worden vastgezet, dat de dompelpomp bij continu bedrijf tot 35 mm diepte wegpompt. De Quick Connect aansluitschroefdraad maakt ook een snelle en eenvoudige aansluiting van 1", 1 1/4" en 1 1/2" slangen mogelijk.
Kenmerken en voordelen
Keramische dichting van de voorkant.Voor een extra lange gebruiksduur.
In de hoogte verstelbare vlotterschakelaarVerhoogt de flexibiliteit bij het inschakelen van de aan-/uitknop van de pompen en voorkomt droogloop.
Quick ConnectAansluitdraad voor een snelle en eenvoudige aansluiting van 1", 1 1/4" en 1 1/2" slangen.
Ontworpen voor vuil water
- Betrouwbaar wegpompen van water met vuilpartikels tot een grootte van 30 mm.
Mogelijkheid om de vlotterschakelaar vast te maken.
- Voor de omschakeling naar continu gebruik.
Comfortabele draaggreep
- Comfortabel vast te houden en kan ook worden gebruikt als een houder voor de koord.
Robuuste en geïntegreerde roestvrij stalen voorfilter
- Beschermt de pomp tegen extreem zware vervuiling waardoor wordt vermeden dat de rotor van de pomp geblokkeerd geraakt.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|750
|Max. wateropbrengst (l/u)
|< 22000
|Aanvoertemperatuur (°C)
|max. 35
|Opvoerhoogte (m)
|8
|Werkdruk (bar)
|max. 0,8
|Korrelgrootte (mm)
|max. 30
|Pompdiepte (m)
|max. 7
|Min. restwater, manueel (mm)
|35
|Hoogte van het restwater (mm)
|35
|Aansluitdraad
|G1 1/2
|Aansluitdraad aan de drukzijde
|G1/2 interne draad
|Stroomkabel (m)
|10
|Stroomsoort (V)
|230 - 240
|Frequentie (Hz)
|50
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|6,5
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|7,5
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|230 x 291 x 354
Inbegrepen bij levering
- Aansluitstuk slang: 1'', 1 1/4'', 1 1/2''
Uitvoering
- Comfortabele draaggreep
- Quick Connect voor een snelle en eenvoudige slangaansluiting
- Omschakelen tussen manuele/automatische bediening: Mogelijkheid om de vlotterschakelaar vast te maken
- In de hoogte verstelbare vlotterschakelaar voor een grotere flexibiliteit
- Geïntegreerde roestvrij stalen voorfilter
- In de automatische modus schakelt de pomp automatisch met het water level
- In de handmatige modus loopt de pomp constant tot de minimum hoeveelheid water is bereikt
- Keramische dichting van de voorkant.
Toepassingen
- Voor het oppompen van water uit tuinvijvers
- Voor gebruik in overstroomde gebieden
- Voor het leegpompen van bouwputten tot maximaal 100 m³
