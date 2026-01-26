De SP 22.000 Dirt is de krachtigste vuilwaterdompelpomp van Kärcher. Met tot 22.000 l/u is hij perfect voor bijzonder uitdagende afvoertaken zoals in grote tuinvijvers, ondergelopen kelders of bouwputten. De pompen kunnen vuildeeltjes tot 30 mm aan. Als grotere vuildeeltjes een verstopping dreigen te veroorzaken, kan het geïntegreerde roestvrijstalen voorfilter naar beneden worden getrokken om de pompwaaier te beschermen. De glijringafdichting die ook in het Professional-assortiment wordt gebruikt, zorgt voor een extra lange levensduur. Er is zelfs de mogelijkheid om de garantie te verlengen tot vijf jaar, na registratie*. De vlotterschakelaar maakt andere praktische functies mogelijk: hij schakelt de pomp automatisch in en uit afhankelijk van het waterniveau, voorkomt drooglopen en is in hoogte verstelbaar. Hij kan ook zo worden vastgezet, dat de dompelpomp bij continu bedrijf tot 35 mm diepte wegpompt. De Quick Connect aansluitschroefdraad maakt ook een snelle en eenvoudige aansluiting van 1", 1 1/4" en 1 1/2" slangen mogelijk.