Un capteur de niveau réglable individuellement démarre immédiatement la pompe pour eaux chargées SP 22.000 Dirt Level Sensor en cas de contact avec l'eau. Dès que le niveau d'eau n'atteint plus le capteur, la pompe se coupe automatiquement au bout de quinze secondes. Cette pompe d'évacuation extrêmement performante est idéale pour vider par exemple les grands bassins de jardins, les caves inondées ou les excavations submergées, sachant qu'elle permet une évacuation fiable des eaux très chargées (jusqu'à une taille de particules de saleté de 30 mm) avec un débit jusqu'à 22 000 l/h. En cas d'eaux encore plus chargées, le préfiltre en acier inoxydable intégré et abaissable sert de protection contre les obstructions. Grâce au commutateur Automatique/Manuel, la pompe d'évacuation peut aussi être basculée en mode continu. Elle garantit une évacuation fiable jusqu'à une hauteur d'eau résiduelle de 35 millimètres, que ce soit en mode continu ou en mode automatique, à condition d'un réglage correspondant du capteur de niveau. Le support de raccord Quick Connect permet un raccordement rapide et simple des flexibles 1", 1 1/4" et 1 1/2". Grâce au carter en acier inoxydable et à la garniture mécanique robuste, la pompe possède une durée de vie particulièrement longue. Une extension de la garantie à cinq ans est possible en option.