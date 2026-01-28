Dompelpomp voor vuil water SP 22.000 Dirt Level Sensor
Met niveausensor en geïntegreerde voorfilter voor uitdagende taken: de vuilwaterdompelpomp SP 22.000 Dirt Level Sensor om vuil water met een snelheid van max. 22.000 l/u weg te pompen.
Een individueel instelbare niveausensor start de vuilwaterpomp SP 22.000 Dirt Level Sensor direct bij contact met water. Als het waterniveau weer onder de niveausensor zakt, stopt de pomp automatisch na 15 seconden. De extreem krachtige dompelpomp is ideaal voor het leegpompen van bijvoorbeeld grote tuinvijvers, ondergelopen kelders of bouwputten, omdat hij vuil water (vuildeeltjes tot 30 mm) betrouwbaar kan wegpompen met een snelheid tot 22.000 l/u . Bij nog vuiler water dient de geïntegreerde uittrekbare roestvrijstalen voorfilter als bescherming tegen verstoppingen. De dompelpomp kan ook op continubedrijf worden geschakeld door middel van de automatische/handmatige schakelaar. Hij kan betrouwbaar water wegpompen tot een restwaterniveau van 35 millimeter – zowel in continubedrijf als in automatische modus, wanneer de niveausensor overeenkomstig is ingesteld. Met de Quick Connect-aansluitschroefdraad kunnen slangen van 1", 1 1/4" en 1 1/2" inch probleemloos worden aangesloten. Dankzij de roestvrijstalen behuizing en robuuste glijringafdichting heeft de pomp een bijzonder lange levensduur. Een verlengde garantie van vijf jaar is optioneel verkrijgbaar, na registratie*.
Kenmerken en voordelen
Keramische dichting van de voorkant.Voor een extra lange gebruiksduur.
Level SensorVoor de traploze instelling van de aan-/uitknop van de pompen.
Quick ConnectAansluitdraad voor een snelle en eenvoudige aansluiting van 1", 1 1/4" en 1 1/2" slangen.
Ontworpen voor vuil water
- Betrouwbaar wegpompen van water met vuilpartikels tot een grootte van 30 mm.
Schakelaar automatisch/manueel
- Om af te wisselen tussen automatische en manuele modus.
Comfortabele draaggreep
- Comfortabel vast te houden en kan ook worden gebruikt als een houder voor de koord.
Robuuste en geïntegreerde roestvrij stalen voorfilter
- Beschermt de pomp tegen extreem zware vervuiling waardoor wordt vermeden dat de rotor van de pomp geblokkeerd geraakt.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|750
|Max. wateropbrengst (l/u)
|< 22000
|Aanvoertemperatuur (°C)
|max. 35
|Opvoerhoogte (m)
|8
|Werkdruk (bar)
|max. 0,8
|Korrelgrootte (mm)
|max. 30
|Pompdiepte (m)
|max. 7
|Nawerkingstijd (s)
|15
|Min. restwater, manueel (mm)
|35
|Hoogte van het restwater (mm)
|35
|Aansluitdraad
|G1 1/2
|Aansluitdraad aan de drukzijde
|G1/2 interne draad
|Stroomkabel (m)
|10
|Stroomsoort (V)
|230 - 240
|Frequentie (Hz)
|50
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|6,7
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|7,7
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|238 x 293 x 354
Inbegrepen bij levering
- Aansluitstuk slang: 1'', 1 1/4'', 1 1/2''
Uitvoering
- Comfortabele draaggreep
- Quick Connect voor een snelle en eenvoudige slangaansluiting
- Omschakelen tussen manuele/automatische bediening: Knop aan de pomp
- Level sensor: traploze bepaling van de schakelhoogte
- Geïntegreerde roestvrij stalen voorfilter
- In de automatische modus schakelt de pomp automatisch met het water level
- In de handmatige modus loopt de pomp constant tot de minimum hoeveelheid water is bereikt
- Keramische dichting van de voorkant.
- Roestvrijstalen behuizing
Videos
Toepassingen
- Voor het oppompen van water uit tuinvijvers
- Voor gebruik in overstroomde gebieden
- Voor het leegpompen van bouwputten tot maximaal 100 m³