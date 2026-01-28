Een individueel instelbare niveausensor start de vuilwaterpomp SP 22.000 Dirt Level Sensor direct bij contact met water. Als het waterniveau weer onder de niveausensor zakt, stopt de pomp automatisch na 15 seconden. De extreem krachtige dompelpomp is ideaal voor het leegpompen van bijvoorbeeld grote tuinvijvers, ondergelopen kelders of bouwputten, omdat hij vuil water (vuildeeltjes tot 30 mm) betrouwbaar kan wegpompen met een snelheid tot 22.000 l/u . Bij nog vuiler water dient de geïntegreerde uittrekbare roestvrijstalen voorfilter als bescherming tegen verstoppingen. De dompelpomp kan ook op continubedrijf worden geschakeld door middel van de automatische/handmatige schakelaar. Hij kan betrouwbaar water wegpompen tot een restwaterniveau van 35 millimeter – zowel in continubedrijf als in automatische modus, wanneer de niveausensor overeenkomstig is ingesteld. Met de Quick Connect-aansluitschroefdraad kunnen slangen van 1", 1 1/4" en 1 1/2" inch probleemloos worden aangesloten. Dankzij de roestvrijstalen behuizing en robuuste glijringafdichting heeft de pomp een bijzonder lange levensduur. Een verlengde garantie van vijf jaar is optioneel verkrijgbaar, na registratie*.