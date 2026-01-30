Lorsqu'il s'agit de faire vite en cas d'inondation de maisons ou de caves, la SP 22.000 Flood Box de Kärcher offre une solution idéale pour évacuer les quantités d'eau importantes. La boîte contient tout ce qu'il faut pour une intervention rapide. La pompe d'évacuation performante pour eau chargée SP 22.000 Dirt permet d'évacuer jusqu'à 22 000 litres par heure. La taille des particules de saleté contenues dans l'eau peut aller jusqu'à 20 millimètres. En cas d'eaux plus chargées, par exemple lors d'inondations, la boîte en elle-même peut faire office de préfiltre supplémentaire grâce à son gros maillage afin de protéger la roue à aubes de la pompe des obstructions. Le support de raccord Quick Connect permet un raccordement particulièrement rapide et simple du tuyau flexible avec tresse textile 1 1/4" inclus dans le kit. Étant donné que le collier de serrage est doté d'une vis papillon, le raccordement ne nécessite aucun outil. Le tuyau flexible de 10 mètres est idéal pour l'évacuation de quantités d'eau importantes. Il peut être enroulé à plat, ce qui permet son rangement particulièrement peu encombrant dans la boîte.