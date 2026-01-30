Pompe d'évacuation pour eaux chargées SP 22.000 Flood Box
La SP 22.000 Flood Box de Kärcher pour les cas d'urgence comme les inondations ou les crues : avec pompe d'évacuation pour eau chargée, tuyau flexible avec tresse textile et boîte de transport à gros maillage pouvant être utilisée comme préfiltre.
Lorsqu'il s'agit de faire vite en cas d'inondation de maisons ou de caves, la SP 22.000 Flood Box de Kärcher offre une solution idéale pour évacuer les quantités d'eau importantes. La boîte contient tout ce qu'il faut pour une intervention rapide. La pompe d'évacuation performante pour eau chargée SP 22.000 Dirt permet d'évacuer jusqu'à 22 000 litres par heure. La taille des particules de saleté contenues dans l'eau peut aller jusqu'à 20 millimètres. En cas d'eaux plus chargées, par exemple lors d'inondations, la boîte en elle-même peut faire office de préfiltre supplémentaire grâce à son gros maillage afin de protéger la roue à aubes de la pompe des obstructions. Le support de raccord Quick Connect permet un raccordement particulièrement rapide et simple du tuyau flexible avec tresse textile 1 1/4" inclus dans le kit. Étant donné que le collier de serrage est doté d'une vis papillon, le raccordement ne nécessite aucun outil. Le tuyau flexible de 10 mètres est idéal pour l'évacuation de quantités d'eau importantes. Il peut être enroulé à plat, ce qui permet son rangement particulièrement peu encombrant dans la boîte.
Caractéristiques et avantages
Kit prêt à l'emploiLa boîte contient tous les éléments nécessaires aux applications difficiles avec des eaux chargées.
Roulement en céramiquePour une durée de vie prolongée
caisse de rangement polyvalente qui peut être utilisé en pré-filtreLa boîte de pompe fonctionne comme coffret de transport et comme préfiltre supplémentaire pour salissures d'un niveau de saleté très élevé.
Interrupteur à flotteur réglable en hauteur
- Amélioration de la flexibilité du changement du mode marche / arrêt de la pompe et prévention de la marche à sec.
Quick Connect
- Raccord fileté pour un raccord rapide et facile des flexibles 1 1/4" et 1 1/2" à la pompe.
Développée pour les eaux chargées
- Évacuation fiable de l'eau avec des particules d’une taille jusqu’à 20 mm.
Tuyau d'évacuation 1 1/4"
- Diamètre plus large pour un débit plus élevé.
Y compris collier de serrage en acier inoxydable avec vis papillon
- Permet un raccord sans outils.
Possibilité de fixer le flotteur
- Pour le passage en mode automatique
Poignée de transport confortable
- Prise en main confortable et peut aussi être utilisée avec un filin.
Spécifications
Données techniques
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|750
|Débit max. (l/h)
|< 22000
|Température d'admission d'eau (°C)
|max. 35
|Hauteur de refoulement (m)
|8
|Pression (bar)
|max. 0,8
|Granulométrie (mm)
|max. 30
|Profondeur d'immersion (m)
|max. 7
|Eau résiduelle min., manuelle (mm)
|35
|Hauteur d’eau résiduelle (mm)
|35
|Filetage des raccords
|G1 1/2
|Filetage des raccords côté refoulement
|G1/2 filetage interne
|Câble d'alimentation (m)
|10
|Tension (V)
|230 - 240
|Fréquence (Hz)
|50
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|6,5
|Poids emballage inclus (kg)
|9,6
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|230 x 291 x 354
Inclus dans la livraison
- Raccord pour flexible: 1'', 1 1/4'', 1 1/2''
- Y compris set avec flexible en tissu de 10 m (1 ¼")
- Y compris collier de serrage pour le flexible en acier inoxydable
Équipement
- Poignée de transport confortable
- Quick Connect pour un raccordement rapide et facile du flexible
- Commutation fonctionnement manuel/automatique: Possibilité de fixer le commutateur du flotteur
- Interrupteur à flotteur réglable en hauteur pour une flexibilité améliorée
- En mode automatique (auto), la pompe s’actionne automatiquement en fonction du niveau d’eau
- En mode manuel, la pompe fonctionne en permanence jusqu'à atteindre la hauteur d'eau résiduelle minimale
- Roulement en céramique
Domaines d'utilisation
- Utilisation en cas d'inondation
- Pompage de l'eau de bassins de jardin
Accessoires
Piéces détachées SP 22.000 Flood Box
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.