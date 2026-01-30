Dompelpomp voor vuil water SP 22.000 Flood Box
De Kärcher SP 22.000 Flood Box voor noodsituaties zoals overstromingen of hoog water: met vuilwaterpomp, slang en grofmazige draagkoffer die als voorfilter kan worden gebruikt.
Wanneer snel handelen vereist is bij overstromingen in huis of kelder, is de Kärcher SP 22.000 Flood Box de perfecte oplossing voor grote hoeveelheden water. De box bevat alle benodigde items voor een snelle inzet. Met de krachtige vuilwaterpomp SP 22.000 Dirt kan tot 22.000 liter per uur worden weggepompt. De pomp kan vuildeeltjes tot 20 mm verwerken. Bij zware vervuiling, zoals bij overstromingen, kan de box met zijn grofmazige structuur worden gebruikt als extra voorfilter, waardoor de pompwaaier beschermd wordt tegen verstoppingen. Dankzij de Quick Connect-schroefdraad is de 1 1/4" textielslang eenvoudig en snel aan te sluiten. De slangklem heeft een vleugelschroef, waardoor gereedschap niet nodig is voor de aansluiting. De 10 meter lange slang is ideaal voor het afvoeren van grote hoeveelheden water. Hij kan plat worden opgerold en ruimtebesparend in de box worden opgeborgen.
Kenmerken en voordelen
Dompelpompset klaar-voor-gebruikDe kist bevat alles voor snelle en veeleisende toepassingen met vuil water.
Keramische dichting van de voorkant.Voor een extra lange gebruiksduur.
Handige plastic kist met mazenDe pomp-box doet zowel dienst als een draagkist als als extra voorfilter voor een zeer hoog vuilniveau.
In de hoogte verstelbare vlotterschakelaar
- Verhoogt de flexibiliteit bij het inschakelen van de aan-/uitknop van de pompen en voorkomt droogloop.
Quick Connect
- Aansluitdraad voor een snelle en eenvoudige aansluiting van 1", 1 1/4" en 1 1/2" slangen.
Ontworpen voor vuil water
- Betrouwbaar wegpompen van water met vuilpartikels tot een grootte van 30 mm.
1 1/4" afvoerslang
- Grotere diameter voor een verbeterde doorstroming.
Inclusief roestvrij stalen slangklem met vleugelmoer
- Kan worden aangesloten zonder gereedschap.
Mogelijkheid om de vlotterschakelaar vast te maken.
- Voor de omschakeling naar continu gebruik.
Comfortabele draaggreep
- Comfortabel vast te houden en kan ook worden gebruikt als een houder voor de koord.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|750
|Max. wateropbrengst (l/u)
|< 22000
|Aanvoertemperatuur (°C)
|max. 35
|Opvoerhoogte (m)
|8
|Werkdruk (bar)
|max. 0,8
|Korrelgrootte (mm)
|max. 30
|Pompdiepte (m)
|max. 7
|Min. restwater, manueel (mm)
|35
|Hoogte van het restwater (mm)
|35
|Aansluitdraad
|G1 1/2
|Aansluitdraad aan de drukzijde
|G1/2 interne draad
|Stroomkabel (m)
|10
|Stroomsoort (V)
|230 - 240
|Frequentie (Hz)
|50
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|6,5
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|9,6
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|230 x 291 x 354
Inbegrepen bij levering
- Aansluitstuk slang: 1'', 1 1/4'', 1 1/2''
- Inclusief stoffen slangset van 10 m (1 ¼")
- Inclusies roestvrij stalen slangklem
Uitvoering
- Comfortabele draaggreep
- Quick Connect voor een snelle en eenvoudige slangaansluiting
- Omschakelen tussen manuele/automatische bediening: Mogelijkheid om de vlotterschakelaar vast te maken
- In de hoogte verstelbare vlotterschakelaar voor een grotere flexibiliteit
- In de automatische modus schakelt de pomp automatisch met het water level
- In de handmatige modus loopt de pomp constant tot de minimum hoeveelheid water is bereikt
- Keramische dichting van de voorkant.
Toepassingen
- Voor gebruik in overstroomde gebieden
- Voor het oppompen van water uit tuinvijvers
Toebehoren
