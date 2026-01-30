Wanneer snel handelen vereist is bij overstromingen in huis of kelder, is de Kärcher SP 22.000 Flood Box de perfecte oplossing voor grote hoeveelheden water. De box bevat alle benodigde items voor een snelle inzet. Met de krachtige vuilwaterpomp SP 22.000 Dirt kan tot 22.000 liter per uur worden weggepompt. De pomp kan vuildeeltjes tot 20 mm verwerken. Bij zware vervuiling, zoals bij overstromingen, kan de box met zijn grofmazige structuur worden gebruikt als extra voorfilter, waardoor de pompwaaier beschermd wordt tegen verstoppingen. Dankzij de Quick Connect-schroefdraad is de 1 1/4" textielslang eenvoudig en snel aan te sluiten. De slangklem heeft een vleugelschroef, waardoor gereedschap niet nodig is voor de aansluiting. De 10 meter lange slang is ideaal voor het afvoeren van grote hoeveelheden water. Hij kan plat worden opgerold en ruimtebesparend in de box worden opgeborgen.