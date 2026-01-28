Pompe d'évacuation aspirant à plat SP 9.000 Flat
Débit maximal de 9 000 l/h et évacuation jusqu'à 1 mm pour un résultat quasiment sec : la pompe d'évacuation aspirant à plat SP 9.000 Flat est une pompe d'entrée de gamme compacte destinée aux eaux claires ou peu chargées.
La pompe d'évacuation aspirant à plat SP 9.000 Flat garantit une aide fiable pour évacuer les eaux claires ou peu chargées contenant des particules de saleté jusqu'à une taille de 5 millimètres. Avec un débit maximal de 9 000 l/h, elle est idéale pour vider les petites piscines ou les caves inondées suite à une infiltration d'eau souterraine ou à une fuite de lave-linge. Une garniture mécanique robuste garantit une durée de vie particulièrement longue de la pompe. Une extension de la garantie à cinq ans est possible en option. Un interrupteur flotteur enclenche et coupe la pompe en fonction du niveau d'eau, ce qui évite par la même occasion un manque d'eau. Et grâce à la possibilité de blocage du flotteur, elle peut être utilisée en mode continu, même en cas de faible niveau d'eau. La SP 9.000 Flat est en outre munie de pieds escamotables dont le déploiement permet d'atteindre un débit de refoulement plus élevé. Lorsque les pieds sont escamotés, la pompe d'évacuation pour eau claire démarre dès un niveau d'eau de 7 millimètres et évacue l'eau jusqu'à 1 millimètre, même en mode continu, pour un résultat quasiment sec. Et grâce au support de raccord Quick Connect, les flexibles 1", 1 1/4" et 1 1/2 se raccordent rapidement et facilement.
Caractéristiques et avantages
Roulement en céramiquePour une durée de vie prolongée
Interrupteur à flotteurPermet d'allumer et d'éteindre la pompe en fonction du niveau de l'eau, en la protégeant ainsi contre une marche à sec.
Quick ConnectSupport de raccord pour un raccordement rapide et simple des flexibles 1", 1 1/4" et 1 1/2" ou d'un raccord G1.
Pieds rabattables
- Possibilité de laisser la surface prête à essuyer avec niveau d’eau résiduelle de seulement 1 mm
Démarrage automatique
- La pompe se mettra en marche en mode manuel à partir d'un niveau d'eau de 7 mm.
Possibilité de fixer le flotteur
- Pour le passage en mode automatique
Poignée de transport confortable
- Prise en main confortable et peut aussi être utilisée avec un filin.
Pré filtre robuste et facile à raccorder comme accessoire
- Protection de la pompe contre les salissures extrêmement tenaces et par conséquent prévention d'un blocage éventuel de la pompe.
Spécifications
Données techniques
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|280
|Débit max. (l/h)
|< 9000
|Température d'admission d'eau (°C)
|max. 35
|Hauteur de refoulement (m)
|6
|Pression (bar)
|max. 0,6
|Aspiration à plat jusqu’à (mm)
|1
|Granulométrie (mm)
|max. 5
|Profondeur d'immersion (m)
|max. 7
|Eau résiduelle min., manuelle (mm)
|1
|Hauteur d’eau résiduelle (mm)
|1
|Filetage des raccords
|G1 1/2
|Filetage des raccords côté refoulement
|G1/2 filetage interne
|Câble d'alimentation (m)
|10
|Tension (V)
|230 - 240
|Fréquence (Hz)
|50
|Couleur
|jaune
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|227 x 240 x 262
|Poids sans accessoires (kg)
|3,7
|Poids emballage inclus (kg)
|4,5
Inclus dans la livraison
- Raccord pour flexible: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
Équipement
- Poignée de transport confortable
- Quick Connect pour un raccordement rapide et facile du flexible
- Commutation fonctionnement manuel/automatique: Possibilité de fixer le commutateur du flotteur
- Commutation aspiration à plat
- Interrupteur à flotteur
- Roulement en céramique
- En mode manuel, la pompe fonctionne en permanence jusqu'à atteindre la hauteur d'eau résiduelle minimale
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Dégâts des eaux dans la maison et à la cave (fuite de la machine à laver/infiltration de la nappe phréatique)
- Pompage de l'eau de piscines