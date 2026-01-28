La pompe d'évacuation aspirant à plat SP 9.000 Flat garantit une aide fiable pour évacuer les eaux claires ou peu chargées contenant des particules de saleté jusqu'à une taille de 5 millimètres. Avec un débit maximal de 9 000 l/h, elle est idéale pour vider les petites piscines ou les caves inondées suite à une infiltration d'eau souterraine ou à une fuite de lave-linge. Une garniture mécanique robuste garantit une durée de vie particulièrement longue de la pompe. Une extension de la garantie à cinq ans est possible en option. Un interrupteur flotteur enclenche et coupe la pompe en fonction du niveau d'eau, ce qui évite par la même occasion un manque d'eau. Et grâce à la possibilité de blocage du flotteur, elle peut être utilisée en mode continu, même en cas de faible niveau d'eau. La SP 9.000 Flat est en outre munie de pieds escamotables dont le déploiement permet d'atteindre un débit de refoulement plus élevé. Lorsque les pieds sont escamotés, la pompe d'évacuation pour eau claire démarre dès un niveau d'eau de 7 millimètres et évacue l'eau jusqu'à 1 millimètre, même en mode continu, pour un résultat quasiment sec. Et grâce au support de raccord Quick Connect, les flexibles 1", 1 1/4" et 1 1/2 se raccordent rapidement et facilement.