Dompelpomp met vlakke afzuiging SP 9.000 Flat
Pompt max. 9.000 l/u weg en tot een dweildroog 1 mm niveau: De SP 9.000 Flat dompelpomp is de compacte instappomp voor helder tot licht vervuild water.
De vlakzuigende dompelpomp SP 9.000 Flat pompt eenvoudig helder of licht vervuild water met vuildeeltjes tot een grootte van 5 millimeter weg. Met tot 9.000 l/u is hij bij uitstek geschikt voor het leegpompen van kleine zwembaden of kelders die zijn overstroomd door grondwater of lekkage in de wasmachine. Een robuuste glijringafdichting maakt de pomp extra duurzaam. Een verlengde garantie van vijf jaar is optioneel verkrijgbaar, na registratie*. Een vlotterschakelaar schakelt de pomp afhankelijk van het waterniveau in en uit en voorkomt zo ook drooglopen. Dankzij de bevestiging voor de vlotter kan deze ook bij een laag waterniveau continu in bedrijf worden gehouden. De SP 9.000 Flat is ook uitgerust met inklapbare steunvoeten die een grotere capaciteit mogelijk maken dan wanneer ze uitgeklapt zijn. Bij het inklappen van de steunvoeten start de dompelpomp voor helder water al vanaf 7 millimeter water en pompt zelfs continu door tot het waterpeil is gezakt tot een dweildroge 1 millimeter. De 1", 1 1/4" en 1 1/2" slangen kunnen snel en eenvoudig worden aangesloten via de Quick Connect aansluitschroefdraad.
Kenmerken en voordelen
Keramische dichting van de voorkant.Voor een extra lange gebruiksduur.
VlotterSchakelt de pomp aan en uit naargelang het waterpeil, waardoor hij beveiligd is tegen droogloop.
Quick ConnectAansluitschroefdraad voor het snel en eenvoudig aansluiten van 1", 1 1/4" en 1 1/2" slangen of een G1-aansluiting.
Opvouwbare poten
- Omschakeling van normale werking met een hogere capaciteit naar vlakke afzuiging tot op 1 mm met een dweildroog resultaat.
Automatische ontluchting
- De pomp begint in manuele modus te werken vanaf een waterpeil van 7 mm.
Mogelijkheid om de vlotterschakelaar vast te maken.
- Voor de omschakeling naar continu gebruik.
Comfortabele draaggreep
- Comfortabel vast te houden en kan ook worden gebruikt als een houder voor de koord.
Stevige en eenvoudig vast te maken voorfilter als toebehoren
- Beschermt de pomp tegen extreem zware vervuiling waardoor wordt vermeden dat de rotor van de pomp geblokkeerd geraakt.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|280
|Max. wateropbrengst (l/u)
|< 9000
|Aanvoertemperatuur (°C)
|max. 35
|Opvoerhoogte (m)
|6
|Werkdruk (bar)
|max. 0,6
|Vlakafzuiging tot een diepte van (mm)
|1
|Korrelgrootte (mm)
|max. 5
|Pompdiepte (m)
|max. 7
|Min. restwater, manueel (mm)
|1
|Hoogte van het restwater (mm)
|1
|Aansluitdraad
|G1 1/2
|Aansluitdraad aan de drukzijde
|G1/2 interne draad
|Stroomkabel (m)
|10
|Stroomsoort (V)
|230 - 240
|Frequentie (Hz)
|50
|Kleur
|Geel
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|227 x 240 x 262
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|3,7
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|4,5
Inbegrepen bij levering
- Aansluitstuk slang: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
Uitvoering
- Comfortabele draaggreep
- Quick Connect voor een snelle en eenvoudige slangaansluiting
- Omschakelen tussen manuele/automatische bediening: Mogelijkheid om de vlotterschakelaar vast te maken
- Schakelaar voor vlakafzuiging
- Vlotter
- Keramische dichting van de voorkant.
- In de handmatige modus loopt de pomp constant tot de minimum hoeveelheid water is bereikt
Videos
Toepassingen
- Voor waterschade in uw huis en kelder (lek in de wasmachine/omhoog komen van het grondwater)
- Voor het oppompen van water uit zwembaden