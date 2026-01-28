De vlakzuigende dompelpomp SP 9.000 Flat pompt eenvoudig helder of licht vervuild water met vuildeeltjes tot een grootte van 5 millimeter weg. Met tot 9.000 l/u is hij bij uitstek geschikt voor het leegpompen van kleine zwembaden of kelders die zijn overstroomd door grondwater of lekkage in de wasmachine. Een robuuste glijringafdichting maakt de pomp extra duurzaam. Een verlengde garantie van vijf jaar is optioneel verkrijgbaar, na registratie*. Een vlotterschakelaar schakelt de pomp afhankelijk van het waterniveau in en uit en voorkomt zo ook drooglopen. Dankzij de bevestiging voor de vlotter kan deze ook bij een laag waterniveau continu in bedrijf worden gehouden. De SP 9.000 Flat is ook uitgerust met inklapbare steunvoeten die een grotere capaciteit mogelijk maken dan wanneer ze uitgeklapt zijn. Bij het inklappen van de steunvoeten start de dompelpomp voor helder water al vanaf 7 millimeter water en pompt zelfs continu door tot het waterpeil is gezakt tot een dweildroge 1 millimeter. De 1", 1 1/4" en 1 1/2" slangen kunnen snel en eenvoudig worden aangesloten via de Quick Connect aansluitschroefdraad.