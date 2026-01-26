Avec une capacité de refoulement maximale de 9 500 l/h, la SP 9.500 Dirt est le modèle d'entrée de gamme parfait pour évacuer ou transvaser rapidement le contenu des cuves d'eau et des bassins de jardin. Elle garantit un pompage fiable des eaux claires comme des eaux chargées de particules de saleté jusqu'à une taille de 20 millimètres. En cas d'eaux plus chargées, il est possible d'ajouter un préfiltre disponible en option qui protège la roue à aubes de la pompe des obstructions, par exemple dues à des branches. La garniture mécanique, qui a déjà fait ses preuves dans le segment professionnel et qui est montée dans toutes les pompes d'évacuation, assure une durée de vie particulièrement longue de la pompe. En option, il est même possible d'étendre la garantie à cinq ans. La pompe d'évacuation pour eaux chargées est en outre équipée d'un interrupteur flotteur qui enclenche et coupe l'appareil en fonction du niveau d'eau, empêchant ainsi par la même occasion un manque d'eau. Et grâce à la possibilité de blocage de l'interrupteur flotteur, la pompe peut même être utilisée en cas de faible niveau d'eau jusqu'à une hauteur d'eau résiduelle de 25 millimètres. Autre aspect pratique : le support de raccord Quick Connect permet un raccordement particulièrement rapide et simple des flexibles 1", 1 1/4" et 1 1/2".