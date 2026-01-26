Met zijn maximale pompcapaciteit van 9.500 liter per uur is de SP 9.500 Dirt het perfecte instapmodel voor het snel wegpompen en overpompen van water uit regentons en tuinvijvers. Hij pompt betrouwbaar schoon en vuil water met vuildeeltjes tot 20mm diameter weg. Bij sterke vervuiling kan optioneel een voorfilter worden gemonteerd, die de pompwaaier beschermt tegen verstoppingen. De glijringafdichting – een beproefde oplossing uit ons Professional-assortiment, ingebouwd in alle Kärcher dompelpompen – garandeert ook dat de pomp een buitengewoon lange levensduur heeft. Er is ook de mogelijkheid om de garantie te verlengen tot vijf jaar na registratie*. Deze dompelpomp voor vuil water is tevens voorzien van een vlotterschakelaar die de pomp afhankelijk van het waterniveau in- en uitschakelt en daarmee ook drooglopen voorkomt. Dankzij de bevestigingsbevestiging voor de vlotterschakelaar kan de pomp zelfs bij een lage waterstand tot een restwaterdiepte van 25 mm worden gebruikt. Andere praktische kenmerken: De Quick Connect-aansluitschroefdraad maakt een snelle en eenvoudige aansluiting van 1", 1 1/4" en 1 1/2" slangen mogelijk.