Dompelpomp voor vuil water SP 9.500 Dirt
De SP 9.500 vuilwater dompelpomp met een capaciteit tot 9.500 l/u - incl. vlotterschakelaar - is een compacte instappomp voor het wegpompen van vuil water (max. correl 20mm).
Met zijn maximale pompcapaciteit van 9.500 liter per uur is de SP 9.500 Dirt het perfecte instapmodel voor het snel wegpompen en overpompen van water uit regentons en tuinvijvers. Hij pompt betrouwbaar schoon en vuil water met vuildeeltjes tot 20mm diameter weg. Bij sterke vervuiling kan optioneel een voorfilter worden gemonteerd, die de pompwaaier beschermt tegen verstoppingen. De glijringafdichting – een beproefde oplossing uit ons Professional-assortiment, ingebouwd in alle Kärcher dompelpompen – garandeert ook dat de pomp een buitengewoon lange levensduur heeft. Er is ook de mogelijkheid om de garantie te verlengen tot vijf jaar na registratie*. Deze dompelpomp voor vuil water is tevens voorzien van een vlotterschakelaar die de pomp afhankelijk van het waterniveau in- en uitschakelt en daarmee ook drooglopen voorkomt. Dankzij de bevestigingsbevestiging voor de vlotterschakelaar kan de pomp zelfs bij een lage waterstand tot een restwaterdiepte van 25 mm worden gebruikt. Andere praktische kenmerken: De Quick Connect-aansluitschroefdraad maakt een snelle en eenvoudige aansluiting van 1", 1 1/4" en 1 1/2" slangen mogelijk.
Kenmerken en voordelen
Keramische dichting van de voorkant.Voor een extra lange gebruiksduur.
VlotterSchakelt de pomp aan en uit naargelang het waterpeil, waardoor hij beveiligd is tegen droogloop.
Quick ConnectAansluitschroefdraad voor het snel en eenvoudig aansluiten van 1", 1 1/4" en 1 1/2" slangen of een G1-aansluiting.
Ontworpen voor vuil water
- Betrouwbaar oppompen van water met vuilpartikels tot een grootte van 20 mm.
Mogelijkheid om de vlotterschakelaar vast te maken.
- Voor de omschakeling naar continu gebruik.
Comfortabele draaggreep
- Comfortabel vast te houden en kan ook worden gebruikt als een houder voor de koord.
Stevige en eenvoudig vast te maken voorfilter als toebehoren
- Beschermt de pomp tegen extreem zware vervuiling waardoor wordt vermeden dat de rotor van de pomp geblokkeerd geraakt.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|280
|Max. wateropbrengst (l/u)
|< 9500
|Aanvoertemperatuur (°C)
|max. 35
|Opvoerhoogte (m)
|6
|Werkdruk (bar)
|max. 0,6
|Korrelgrootte (mm)
|max. 20
|Pompdiepte (m)
|max. 7
|Min. restwater, manueel (mm)
|25
|Hoogte van het restwater (mm)
|25
|Aansluitdraad
|G1 1/2
|Aansluitdraad aan de drukzijde
|G1/2 interne draad
|Stroomkabel (m)
|10
|Stroomsoort (V)
|230 - 240
|Frequentie (Hz)
|50
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|3,8
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|4,6
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|229 x 238 x 303
Inbegrepen bij levering
- Aansluitstuk slang: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
Uitvoering
- Comfortabele draaggreep
- Quick Connect voor een snelle en eenvoudige slangaansluiting
- Omschakelen tussen manuele/automatische bediening: Mogelijkheid om de vlotterschakelaar vast te maken
- Vlotter
- In de automatische modus schakelt de pomp automatisch met het water level
- In de handmatige modus loopt de pomp constant tot de minimum hoeveelheid water is bereikt
- Keramische dichting van de voorkant.
Toepassingen
- Voor het oppompen van water uit tuinvijvers
- Voor gebruik in overstroomde gebieden
