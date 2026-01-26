De l'eau non potable abordable pour le lave-linge, la chasse d'eau, etc. : la pompe d'alimentation domestique BP 3.200 Home s'illustre par la qualité Kärcher éprouvée et garantit l'alimentation en eau domestique. Ainsi, il est possible d'explorer et d'utiliser en toute sécurité et en tout confort des sources d'eau alternatives comme les puits ou les citernes : de manière entièrement automatique, avec suffisamment de pression et un débit convaincant. La BP 3.200 Home se met en route automatiquement en fonction des besoins puis se coupe de nouveau. Le clapet antiretour et l'indicateur de pression intégré comptent parmi son vaste éventail d'équipements au même titre que le réservoir de compensation de pression (19 litres) et le fusible thermique. La poignée de transport permet une manipulation pratique et un transport aisé. Les pieds de la pompe peuvent être fixés au sol à l'aide de vis et garantissent ainsi une bonne stabilité de la pompe. La commande de la BP 3.200 Home se fait en tout confort à l'aide de l'interrupteur Marche/Arrêt situé directement sur la pompe. Les composants haut de gamme comme la bride et l'arbre moteur en acier inoxydable n'ont pas seulement fière allure, ils promettent également une durée de vie particulièrement longue.