Voordelig water voor wasmachines, toiletwater enz. : de indrukwekkende BP3 Home boosterpomp voldoet aan de hoge kwaliteitsnormen van Kärcher en voorziet huishoudens van een betrouwbare bron van gebruikswater. Het stelt gebruikers in staat om gemakkelijk alternatieve waterbronnen zoals putten of stortbakken aan te sluiten en te gebruiken, met precies de juiste hoeveelheid druk en capaciteit. Afhankelijk van de benodigde hoeveelheid water schakelt de BP 3.200 Home automatisch in en uit. De pomp is uitgerust met een breed scala aan functies, zoals een terugslagklep, geïntegreerde drukindicator, drukcompensatiereservoir (19 liter) en thermische beveiliging. De ergonomische draagbeugel maakt het gemakkelijk te hanteren en te vervoeren. De pompvoet kan met schroeven aan de vloer worden bevestigd, zodat de pomp stevig staat. De BP 3.200 Home is eenvoudig in gebruik met een aan/uit schakelaar direct op de pomp. Hoogwaardige componenten zoals een RVS flens en motoras zien er niet alleen mooi uit, ze garanderen ook een extra lange levensduur.