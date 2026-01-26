Huishoudelijke watervoorziening BP 3.200 Home
De krachtige boosterpomp BP 3.200 Home met geïntegreerd drukcompensatiereservoir pompt automatisch water door het hele huis.
Voordelig water voor wasmachines, toiletwater enz. : de indrukwekkende BP3 Home boosterpomp voldoet aan de hoge kwaliteitsnormen van Kärcher en voorziet huishoudens van een betrouwbare bron van gebruikswater. Het stelt gebruikers in staat om gemakkelijk alternatieve waterbronnen zoals putten of stortbakken aan te sluiten en te gebruiken, met precies de juiste hoeveelheid druk en capaciteit. Afhankelijk van de benodigde hoeveelheid water schakelt de BP 3.200 Home automatisch in en uit. De pomp is uitgerust met een breed scala aan functies, zoals een terugslagklep, geïntegreerde drukindicator, drukcompensatiereservoir (19 liter) en thermische beveiliging. De ergonomische draagbeugel maakt het gemakkelijk te hanteren en te vervoeren. De pompvoet kan met schroeven aan de vloer worden bevestigd, zodat de pomp stevig staat. De BP 3.200 Home is eenvoudig in gebruik met een aan/uit schakelaar direct op de pomp. Hoogwaardige componenten zoals een RVS flens en motoras zien er niet alleen mooi uit, ze garanderen ook een extra lange levensduur.
Kenmerken en voordelen
Robuust en duurzaamKärcher biedt een verlengde garantie van 5 jaar.
Geïntegreerde thermische beveiligingBeschermingsfunctie die voorkomt dat de pomp oververhit geraakt.
Roestvrij stalen flens en schachtRobuuste materialen voor een lange serviceduur
Geïntegreerde drukaflezing
- Perfecte controle en onderhoud.
Verbeterde aansluitingen
- Een optimaal dichtingssysteem voor een eenvoudige pompaansluiting zonder gereedschap.
Apart vulgat
- Eenvoudig vullen voor gebruik.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|600
|Max. wateropbrengst (l/u)
|< 3200
|Opvoerhoogte (m)
|max. 36
|Werkdruk (bar)
|max. 3,6
|Werkdruk (bar)
|1,5 - 2,8
|Max. aanzuighoogte (m)
|8
|Aanvoertemperatuur (°C)
|max. 35
|Aansluitdraad
|G1
|Stroomkabel (m)
|1
|Stroomsoort (V)
|230
|Frequentie (Hz)
|50
|Kleur
|zwart
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|10,4
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|12,9
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|439 x 269 x 517
Inbegrepen bij levering
- Omvat twee aansluitstukken voor G1 pompen
Uitvoering
- Geïntegreerde drukcompensatietank: 19 l
- Geïntegreerde drukaflezing
- Aan-/uitknop spatbescherming
- Thermostaat
- Roestvrij stalen flens en schacht
- Omvat terugslagklep
- Apart vulgat
- Waterafvoerklep
Videos
Toepassingen
- Voor het leveren van water aan toiletten en wasmachines.
Toebehoren
Onderdelen BP 3.200 Home
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.