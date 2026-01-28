La pompe de jardin compacte, robuste et durable BP 4.500 Garden est parfaite pour se lancer dans l'arrosage du jardin avec de l'eau provenant de sources alternatives telles que les citernes ou les cuves d'eau. Cette pompe s'illustre par une puissance d'aspiration élevée et un débit optimal. Grâce à sa poignée ergonomique et à son faible poids, la BP 4.500 Garden est confortable à transporter. En outre, la pompe de jardin ne nécessite aucune maintenance et se raccorde sans outils. Équipé d'une grande pédale, l'appareil peut être mis en marche et à l'arrêt confortablement, sans se fatiguer le dos. L'utilisation de matériaux haut de gamme garantit une longue durée de vie. De plus, Kärcher propose une extension de la garantie à cinq ans. Bon à savoir : en ajoutant un pressostat électronique, la BP 4.500 Garden peut être transformée en une pompe avec fonction Marche/Arrêt automatique. De cette façon, l'arrosage du jardin devient encore plus confortable. Mais ce n'est pas tout : la pompe modifiée convient aussi parfaitement à l'approvisionnement en eau de la maison.