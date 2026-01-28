Tuinpomp BP 4.500 Garden
Sterk en duurzaam: de BP 4.500 Garden tuinpomp is de ideale instapoplossing voor milieuvriendelijke tuinbewatering uit alternatieve waterbronnen zoals regentonnen, geslagen putten, enz.
De compacte, robuuste en duurzame tuinpomp BP 4.500 Garden is het perfecte instapmodel voor het besproeien van de tuin met water uit alternatieve bronnen zoals watertanks en regentonnen. De pomp beschikt over een hoge zuigkracht en optimale drukprestaties. Dankzij de ergonomische handgreep en het lage gewicht kan de BP 4.500 Garden gemakkelijk worden vervoerd. De tuinpomp is bovendien onderhoudsvrij en kan zonder gereedschap worden aangesloten. Het apparaat kan gemakkelijk met een grote voetschakelaar worden in- en uitgeschakeld, waardoor uw rug wordt beschermd. Het gebruik van hoogwaardige materialen garandeert een lange levensduur. Kärcher biedt ook een verlengde garantie van vijf jaar, na registratie*. Sterker nog: met een elektronische drukschakelaar kan de BP 4.500 Garden worden opgewaardeerd tot een pomp met automatische Start/Stop-functie.
Kenmerken en voordelen
Robuust en duurzaamKärcher biedt een verlengde garantie van 5 jaar.
Comfortabele voetschakelaarEenvoudig aan en uit te schakelen - zacht aan de achterzijde.
Optimale opzuigingDe kwaliteitspomp pomp moeiteloos water op van op een diepte van 8 m, bijvoorbeeld uit een waterput.
Apart vulgat
- Eenvoudig vullen voor gebruik.
Afvoerschroef
- Optimale bescherming tegen vorstschade.
Verbeterde aansluitingen
- Een optimaal dichtingssysteem voor een eenvoudige pompaansluiting zonder gereedschap.
Ergonomisch handvat
- Eenvoudig te bedienen en te verplaatsen.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|550
|Max. wateropbrengst (l/u)
|< 4500
|Opvoerhoogte (m)
|max. 36
|Werkdruk (bar)
|max. 3,6
|Aanzuighoogte (m)
|8
|Aanvoertemperatuur (°C)
|max. 35
|Aansluitdraad
|G1
|Stroomkabel (m)
|1,5
|Stroomsoort (V)
|230 - 240
|Frequentie (Hz)
|50
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|6,4
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|7,5
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|372 x 186 x 231
Inbegrepen bij levering
- Aansluitadapter voor G1 pompen
Uitvoering
- Geoptimaliseerde aansluiting
- Comfortabele voetschakelaar
- Apart vulgat
- Waterafvoerklep
- Ergonomische draaggreep
Videos
Toepassingen
- Voor het sproeien van de tuin met water afkomstig uit tonnen, waterreservoirs of bronnen, met bv. sproeiers.