De compacte, robuuste en duurzame tuinpomp BP 4.500 Garden is het perfecte instapmodel voor het besproeien van de tuin met water uit alternatieve bronnen zoals watertanks en regentonnen. De pomp beschikt over een hoge zuigkracht en optimale drukprestaties. Dankzij de ergonomische handgreep en het lage gewicht kan de BP 4.500 Garden gemakkelijk worden vervoerd. De tuinpomp is bovendien onderhoudsvrij en kan zonder gereedschap worden aangesloten. Het apparaat kan gemakkelijk met een grote voetschakelaar worden in- en uitgeschakeld, waardoor uw rug wordt beschermd. Het gebruik van hoogwaardige materialen garandeert een lange levensduur. Kärcher biedt ook een verlengde garantie van vijf jaar, na registratie*. Sterker nog: met een elektronische drukschakelaar kan de BP 4.500 Garden worden opgewaardeerd tot een pomp met automatische Start/Stop-functie.