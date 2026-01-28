Ce kit de démarrage pratique contient tout ce dont vous avez besoin pour l'arrosage du jardin à partir de cuves d'eau ou de citernes. Sa pièce maîtresse est, bien entendu, la pompe de jardin compacte et durable BP 4.500 Garden qui s'illustre par sa puissance d'aspiration élevée et son débit optimal. Et comme toutes les pompes de jardin Kärcher, elle ne nécessite aucune maintenance, s'installe sans outils et permet une mise en marche et à l'arrêt confortable, sans se fatiguer le dos, grâce à sa grande pédale. De plus, cette pompe d'arrosage peut être équipée ultérieurement d'une fonction Marche/Arrêt automatique (par le biais d'un pressostat électronique), pour encore plus de confort au jardin ou pour l'approvisionnement en eau de la maison. Le kit pompe de jardin est complété par un tuyau spiralé résistant au vide de 3,5 mètres avec filtre et clapet antiretour (filetage des raccords G1, diamètre 3/4"), un tuyau Kärcher PrimoFlex® de 20 mètres (diamètre 1/2") ainsi qu'un pistolet, des raccords et un nez de robinet. Grâce aux matériaux haut de gamme, ce kit fera votre bonheur pendant longtemps. En outre, Kärcher vous propose en option une extension de la garantie à cinq ans.ant au vide y compris un filtre et un clapet antiretour (filet de raccordement G1, diamètre de 3/4"), un flexible Kärcher PrimoFlex® de 20 m. (diamètre de 1/2"), ainsi qu'une lance, des raccords et un raccord au robinet. Grâce aux matériaux de haute qualité, ce set vous fournira beaucoup de plaisir, pour longtemps. Kärcher vous offre en plus une extension de votre garantie de 5 années.