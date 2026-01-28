Pompe de jardin BP 4.500 Garden Set Plus
Le kit complet prêt à l'emploi pour se lancer : le « BP 4.500 Garden Set Plus » avec pompe de jardin, tuyaux d'aspiration et d'arrosage. Idéal pour l'arrosage du jardin à partir de sources d'eau alternatives.
Ce kit de démarrage pratique contient tout ce dont vous avez besoin pour l'arrosage du jardin à partir de cuves d'eau ou de citernes. Sa pièce maîtresse est, bien entendu, la pompe de jardin compacte et durable BP 4.500 Garden qui s'illustre par sa puissance d'aspiration élevée et son débit optimal. Et comme toutes les pompes de jardin Kärcher, elle ne nécessite aucune maintenance, s'installe sans outils et permet une mise en marche et à l'arrêt confortable, sans se fatiguer le dos, grâce à sa grande pédale. De plus, cette pompe d'arrosage peut être équipée ultérieurement d'une fonction Marche/Arrêt automatique (par le biais d'un pressostat électronique), pour encore plus de confort au jardin ou pour l'approvisionnement en eau de la maison. Le kit pompe de jardin est complété par un tuyau spiralé résistant au vide de 3,5 mètres avec filtre et clapet antiretour (filetage des raccords G1, diamètre 3/4"), un tuyau Kärcher PrimoFlex® de 20 mètres (diamètre 1/2") ainsi qu'un pistolet, des raccords et un nez de robinet. Grâce aux matériaux haut de gamme, ce kit fera votre bonheur pendant longtemps. En outre, Kärcher vous propose en option une extension de la garantie à cinq ans.ant au vide y compris un filtre et un clapet antiretour (filet de raccordement G1, diamètre de 3/4"), un flexible Kärcher PrimoFlex® de 20 m. (diamètre de 1/2"), ainsi qu'une lance, des raccords et un raccord au robinet. Grâce aux matériaux de haute qualité, ce set vous fournira beaucoup de plaisir, pour longtemps. Kärcher vous offre en plus une extension de votre garantie de 5 années.
Caractéristiques et avantages
Robuste et longue durée de vieKärcher offre une extension de garantie à 5 ans
Pédale confortableS'arrête et se met en marche facilement sans se baisser
Prêt à l'emploiY compris set complet avec un flexible spiralé et un flexible PrimoFlex prêt au raccordement pour un usage immédiat.
Aspiration optimale
- Cette pompe de qualité aspire facilement de l'eau d'une profondeur de 8 m., par exemple d'une citerne.
Orifice de remplissage séparé
- Remplissage facile avant l'utilisation.
Bouchon de vidange
- Protection optimale contre les dégâts causés par le gel.
Adaptateur optimisé
- Etanchéité optimale. Aucun accessoire nécessaire
Poignée ergononomique
- Prise en main et transport faciles
Spécifications
Données techniques
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|550
|Débit max. (l/h)
|< 4500
|Hauteur de refoulement (m)
|max. 36
|Pression (bar)
|max. 3,6
|Hauteur d’aspiration (m)
|8
|Température d'admission d'eau (°C)
|max. 35
|Filetage des raccords
|G1
|Câble d'alimentation (m)
|1,5
|Tension (V)
|230 - 240
|Fréquence (Hz)
|50
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|6,6
|Poids emballage inclus (kg)
|11,3
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|372 x 186 x 231
Inclus dans la livraison
- Adaptateur de raccordement PerfectConnect pour pompes G1
- Avec unité d'aspiration PerfectConnect
- Kit d’arrosage de jardin incl.
Équipement
- Raccord optimisé
- Pédale confortable
- Orifice de remplissage séparé
- Vanne de vidange d'eau
- Poignée de transport ergonomique
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Arrosage du jardin à partir de cuves d'eau, de citernes ou de puits