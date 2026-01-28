Deze praktische startset bevat alles wat je nodig hebt voor het besproeien van de tuin uit regentons of stortbakken. De compacte en duurzame tuinpomp BP 4.500 Garden beschikt over een grote zuigkracht en optimale drukprestaties. En net als alle tuinpompen van Kärcher is hij onderhoudsvrij, kan hij zonder gereedschap worden geïnstalleerd en dankzij de grote voetschakelaar gemakkelijk worden in- en uitgeschakeld zonder rugpijn te veroorzaken. Bovendien kan de besproeiingspomp worden uitgebreid met een automatische start/stop-functie (dmv een elektronische drukschakelaar) – voor nog meer gemak in de tuin. De tuinpompset wordt aangevuld met een 3,5 meter vacuümbestendige spiraalslang inclusief filter en terugslagklep (G1 aansluitschroefdraad, 3/4" diameter), een 20 meter Kärcher PrimoFlex® slang (1/2" diameter) en een mondstuk, connectoren en een kraanadapter. Dankzij de hoogwaardige materialen zal deze set u bijzonder lang plezier bezorgen. Bovendien biedt Kärcher u een optionele garantieverlenging tot 5 jaar, na registratie*.