Tuinpomp BP 4.500 Garden Set Plus
De kant-en-klare complete set: de BP 4.500 Garden Set Plus incl. tuinpomp, zuig- en tuinslang. Ideaal voor tuinbewatering uit alternatieve waterbronnen.
Deze praktische startset bevat alles wat je nodig hebt voor het besproeien van de tuin uit regentons of stortbakken. De compacte en duurzame tuinpomp BP 4.500 Garden beschikt over een grote zuigkracht en optimale drukprestaties. En net als alle tuinpompen van Kärcher is hij onderhoudsvrij, kan hij zonder gereedschap worden geïnstalleerd en dankzij de grote voetschakelaar gemakkelijk worden in- en uitgeschakeld zonder rugpijn te veroorzaken. Bovendien kan de besproeiingspomp worden uitgebreid met een automatische start/stop-functie (dmv een elektronische drukschakelaar) – voor nog meer gemak in de tuin. De tuinpompset wordt aangevuld met een 3,5 meter vacuümbestendige spiraalslang inclusief filter en terugslagklep (G1 aansluitschroefdraad, 3/4" diameter), een 20 meter Kärcher PrimoFlex® slang (1/2" diameter) en een mondstuk, connectoren en een kraanadapter. Dankzij de hoogwaardige materialen zal deze set u bijzonder lang plezier bezorgen. Bovendien biedt Kärcher u een optionele garantieverlenging tot 5 jaar, na registratie*.
Kenmerken en voordelen
Robuust en duurzaamKärcher biedt een verlengde garantie van 5 jaar.
Comfortabele voetschakelaarEenvoudig aan en uit te schakelen - zacht aan de achterzijde.
GebruiksklaarInclusief volledige spiraalslang en tuinslang klaar voor aansluiting voor onmiddellijk gebruik.
Optimale opzuiging
- De kwaliteitspomp pomp het water onmiddellijk op van op een diepte van 8 meter, vanuit bijvoorbeeld een waterput.
Apart vulgat
- Eenvoudig vullen voor gebruik.
Afvoerschroef
- Optimale bescherming tegen vorstschade.
Verbeterde aansluitingen
- Een optimaal dichtingssysteem voor een eenvoudige pompaansluiting zonder gereedschap.
Ergonomisch handvat
- Eenvoudig te bedienen en te verplaatsen.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|550
|Max. wateropbrengst (l/u)
|< 4500
|Opvoerhoogte (m)
|max. 36
|Werkdruk (bar)
|max. 3,6
|Aanzuighoogte (m)
|8
|Aanvoertemperatuur (°C)
|max. 35
|Aansluitdraad
|G1
|Stroomkabel (m)
|1,5
|Stroomsoort (V)
|230 - 240
|Frequentie (Hz)
|50
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|6,6
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|11,3
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|372 x 186 x 231
Inbegrepen bij levering
- Aansluitadapter voor G1 pompen
- Zuigslangset inbegrepen
- Bewateringsset voor de tuin inbegrepen
Uitvoering
- Geoptimaliseerde aansluiting
- Comfortabele voetschakelaar
- Apart vulgat
- Waterafvoerklep
- Ergonomische draaggreep
Videos
Toepassingen
- Voor het sproeien van de tuin met water afkomstig uit tonnen, waterreservoirs of bronnen, met bv. sproeiers.