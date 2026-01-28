Pompe de jardin BP 6.000 Garden Set
Le BP 6.000 Garden Set comprend un kit tuyau d'aspiration afin que la pompe de jardin durable et performante puisse être utilisée immédiatement pour l'arrosage du jardin.
Grâce à sa puissance d'aspiration et à son débit élevés, le BP 6.000 Garden Set réunit des conditions idéales pour un arrosage pratique du jardin à partir de cuves d'eau ou de citernes. Le BP 6.000 Garden Set, comprenant un tuyau spiralé résistant au vide de 3,5 m avec filtre et clapet antiretour (filetage des raccords G1", diamètre 3/4"), permet une utilisation immédiate de la pompe robuste, légère et, grâce à sa poignée ergonomique, confortable à transporter. Les pompes de jardin Kärcher sont puissantes, ne nécessitent aucune maintenance et se raccordent sans outils. En outre, une pédale permet une mise en marche/à l'arrêt pratique, sans se fatiguer le dos. Les matériaux utilisés sont de très haute qualité et constituent la base d'une longue durée de vie. Une extension de la garantie Kärcher à cinq ans est possible. À l'aide d'un pressostat électronique, la pompe peut être équipée d'une fonction Marche/Arrêt automatique.
Caractéristiques et avantages
Robuste et longue durée de vieKärcher offre une extension de garantie à 5 ans
Pédale confortableS'arrête et se met en marche facilement sans se baisser
Prêt à l'emploiTuyau d'aspiration fourni
Aspiration optimale
- La pompe de qualité peut sans problèmes aspirer de l’eau à 8 mètres de profondeur, par ex. à partir d’une citerne.
Orifice de remplissage séparé
- Remplissage facile avant l'utilisation.
Bouchon de vidange
- Protection optimale contre les dégâts causés par le gel.
Adaptateur optimisé
- Etanchéité optimale. Aucun accessoire nécessaire
Poignée ergononomique
- Prise en main et transport faciles
Spécifications
Données techniques
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|1000
|Débit max. (l/h)
|< 6000
|Hauteur de refoulement (m)
|max. 45
|Pression (bar)
|max. 4,5
|Hauteur d’aspiration (m)
|8
|Température d'admission d'eau (°C)
|max. 35
|Filetage des raccords
|G1
|Câble d'alimentation (m)
|1,5
|Tension (V)
|230 - 240
|Fréquence (Hz)
|50
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|9,7
|Poids emballage inclus (kg)
|11,9
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|384 x 204 x 253
Inclus dans la livraison
- Adaptateur de raccordement PerfectConnect pour pompes G1
- Adaptateur de raccord 2 voies pour pompes G 1
- Avec unité d'aspiration PerfectConnect
Équipement
- Raccord optimisé
- Pédale confortable
- Orifice de remplissage séparé
- Vanne de vidange d'eau
- Poignée de transport ergonomique
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Arrosage du jardin à partir de cuves d'eau, de citernes ou de puits