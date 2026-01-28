Dankzij de hoge zuigkracht en drukprestaties is de BP 6.000 Garden Set het ideale toestel voor comfortabele tuinbesproeiing uit regentonnen of tanks. De BP 6.000 Garden Set met 3,5 m vacuümbestendige spiraalslang met filter en terugslagklep (G1"-aansluitschroefdraad, 3/4" diameter) maakt het onmiddellijke gebruik van de robuuste en lichte pomp mogelijk. De pomp kan ook makkelijk worden getransporteerd met de ergonomische handgreep. Kärcher tuinpompen zijn krachtig en onderhoudsvrij en kunnen zonder gereedschap worden aangesloten. Ze kunnen ook comfortabel met een voetschakelaar worden in- en uitgeschakeld, waardoor de rug wordt beschermd. De gebruikte materialen zijn van hoge kwaliteit en de basis voor een lange levensduur. Een verlengde Kärcher-garantie van vijf jaar is ook mogelijk, na registratie*. Door middel van een elektronische drukschakelaar kan de pomp worden uitgebreid met een automatische start/stop-functie.