Tuinpomp BP 6.000 Garden Set
De complete BP 6.000 Garden Set beschikt over een afzuigset zodat de duurzame en krachtige tuinpomp direct kan worden gebruikt voor het besproeien van de tuin uit alternatieve waterbronnen.
Dankzij de hoge zuigkracht en drukprestaties is de BP 6.000 Garden Set het ideale toestel voor comfortabele tuinbesproeiing uit regentonnen of tanks. De BP 6.000 Garden Set met 3,5 m vacuümbestendige spiraalslang met filter en terugslagklep (G1"-aansluitschroefdraad, 3/4" diameter) maakt het onmiddellijke gebruik van de robuuste en lichte pomp mogelijk. De pomp kan ook makkelijk worden getransporteerd met de ergonomische handgreep. Kärcher tuinpompen zijn krachtig en onderhoudsvrij en kunnen zonder gereedschap worden aangesloten. Ze kunnen ook comfortabel met een voetschakelaar worden in- en uitgeschakeld, waardoor de rug wordt beschermd. De gebruikte materialen zijn van hoge kwaliteit en de basis voor een lange levensduur. Een verlengde Kärcher-garantie van vijf jaar is ook mogelijk, na registratie*. Door middel van een elektronische drukschakelaar kan de pomp worden uitgebreid met een automatische start/stop-functie.
Kenmerken en voordelen
Robuust en duurzaamKärcher biedt een verlengde garantie van 5 jaar.
Comfortabele voetschakelaarEenvoudig aan en uit te schakelen - zacht aan de achterzijde.
GebruiksklaarOmvat een vacuum-dichte spiraalslang die onmiddellijk kan worden aangesloten met aanzuigfilter en terugslagklep.
Optimale opzuiging
- De kwaliteitspomp zuigt water aan vanaf een diepte van max. 8 meter, bijvoorbeeld uit een stortbak.
Apart vulgat
- Eenvoudig vullen voor gebruik.
Afvoerschroef
- Optimale bescherming tegen vorstschade.
Verbeterde aansluitingen
- Een optimaal dichtingssysteem voor een eenvoudige pompaansluiting zonder gereedschap.
Ergonomisch handvat
- Eenvoudig te bedienen en te verplaatsen.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|1000
|Max. wateropbrengst (l/u)
|< 6000
|Opvoerhoogte (m)
|max. 45
|Werkdruk (bar)
|max. 4,5
|Aanzuighoogte (m)
|8
|Aanvoertemperatuur (°C)
|max. 35
|Aansluitdraad
|G1
|Stroomkabel (m)
|1,5
|Stroomsoort (V)
|230 - 240
|Frequentie (Hz)
|50
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|9,7
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|11,9
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|384 x 204 x 253
Inbegrepen bij levering
- Aansluitadapter voor G1 pompen
- Tweewegverbindingsadapter voor G 1-pompen
- Zuigslangset inbegrepen
Uitvoering
- Geoptimaliseerde aansluiting
- Comfortabele voetschakelaar
- Apart vulgat
- Waterafvoerklep
- Ergonomische draaggreep
Videos
Toepassingen
- Voor het sproeien van de tuin met water afkomstig uit tonnen, waterreservoirs of bronnen, met bv. sproeiers.