Grâce à notre aspirateur pour boulangerie NT 40/1 Tact Bs, les boulangers et pâtissiers respirent mieux. Qu'il s'agisse d'aspirer des sols, des machines ou d'autres appareils – et avec des accessoires disponibles en option, même les fours : l'aspirateur vient sans problème à bout de toutes les exigences qui se rencontrent dans le fournil. Du fait de ses rabats de fermeture en métal très stables, l'appareil est certifié antidéflagrant et convient par conséquent également pour aspirer des poussières de farine potentiellement dangereuses. Le décolmatage automatique du filtre Tact assure non seulement une puissance d'aspiration élevée constante, mais permet aussi d'aspirer de grandes quantités de poussières fines. De plus, l'aspirateur s'utilise très facilement à l'aide du bouton rotatif central, résiste sans dommages même aux conditions les plus difficiles grâce à sa cuve résistante et se transporte particulièrement facilement grâce au manche réglable ergonomique de série.