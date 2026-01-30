Nat-en droogzuiger NT 40/1 Tact Bs *EU
Onze NT 40/1 Tact Bs bakkerij-stofzuiger werd speciaal ontwikkeld voor de specifieke eisen van bakkerijen en taartenwinkels. Deze stofzuiger kan gemakkelijk grote hoeveelheden fijn stof aan.
Bakkers en banketbakkers kunnen opgelucht ademhalen dankzij onze NT 40/1 Tact Bs bakkerij-stofzuiger. Of het nu gaat om bloem, machines of andere toestellen – en met extra accessoires zelfs de oven: deze stofzuiger kan gemakkelijk elke uitdaging aan in de bakkerij. Met zijn stevige vergrendelingen in metaal is hij gecertifieerd als explosieveilige machine en hierdoor perfect voor het opzuigen van mogelijk gevaarlijk meelstof. De automatische Tact filterreiniging garandeert niet enkel een constant hoge zuigkracht, maar zorgt bovendien voor het opzuigen van grote hoeveelheden fijn stof. Dit is op deze stofzuigeror heel eenvoudig uit te voeren met de draaiknop in het midden van het toestel. De stofzuiger kan bovendien nog zwaardere toepassingen aan dankzij zijn robuust reservoir en hij is heel gemakkelijk te vervoeren dankzij de standaard voorziene, ergonomische duwbeugel.
Kenmerken en voordelen
Ideaal voor bakkerijen en taartenwinkelsOptionele toebehorensets speciaal voor gebruik in bakkerijen.
Speciale vergrendelingen van metaalLaat certificatie als explosieveilige machine toe. Vergunning voor het opzuigen van potentieel gevaarlijk meelstof.
Hittebestendig PES-vlakfilterMaakt het mogelijk problematisch stof in bakkerijen op te zuigen.
Handige opbergruimte voor speciale accessoires
- Vergemakkelijkt het dragen van omvangrijke sets voor de reiniging van de oven.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Luchtverplaatsing (l/s)
|74
|Vacuüm (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Tankinhoud (l)
|40
|Max. vermogen (W)
|max. 1380
|Standaard nominale diameter ( )
|ID 40
|Kabellengte (m)
|7,5
|Geluidsniveau (dB(A))
|68
|Kleur
|antraciet
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|16,2
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|19,5
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|650 x 370 x 1100
Inbegrepen bij levering
- Plintenzuigmond
- Vlakfilter: PES met PTFE-coating
- Duwbeugel
Uitvoering
- Automatische uitschakeling wanneer het maximum vulpeil is bereikt
- Materiaal van de tank: Kunststof
- Stootrand
- Veiligheidsklasse: II
- Zwenkwiel met rem
- Antistatische voorbereiding
Toepassingen
- Ideaal voor de reiniging van ovens, vloeren, machines en toestellen in de bakkerij.
Toebehoren
Onderdelen NT 40/1 Tact Bs *EU
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.