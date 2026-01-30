Bakkers en banketbakkers kunnen opgelucht ademhalen dankzij onze NT 40/1 Tact Bs bakkerij-stofzuiger. Of het nu gaat om bloem, machines of andere toestellen – en met extra accessoires zelfs de oven: deze stofzuiger kan gemakkelijk elke uitdaging aan in de bakkerij. Met zijn stevige vergrendelingen in metaal is hij gecertifieerd als explosieveilige machine en hierdoor perfect voor het opzuigen van mogelijk gevaarlijk meelstof. De automatische Tact filterreiniging garandeert niet enkel een constant hoge zuigkracht, maar zorgt bovendien voor het opzuigen van grote hoeveelheden fijn stof. Dit is op deze stofzuigeror heel eenvoudig uit te voeren met de draaiknop in het midden van het toestel. De stofzuiger kan bovendien nog zwaardere toepassingen aan dankzij zijn robuust reservoir en hij is heel gemakkelijk te vervoeren dankzij de standaard voorziene, ergonomische duwbeugel.