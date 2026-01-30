Que ce soit au chantier ou dans une entreprise industrielle : l'aspirateur eau et poussières NT 50/1 K de Kärcher est conçu spécialement pour une élimination rapide des grandes quantités d'eau. Grâce à sa pompe d'évacuation performante, il vient à bout de plus de 300 litres d'eau sale par minute, y compris les gros déchets qu'elle contient, jusqu'à une taille de 20 millimètres. Le raccord Geka de série garantit en outre sa compatibilité avec ce système de raccordement répandu pour les flexibles d'eau. Grâce à des filtres gros déchets efficaces, la turbine et la pompe d'évacuation sont protégées contre les petites pièces, les pierres, les feuilles mortes ou les restes de matériaux de construction aspirés, des dégâts et/ou des obstructions. Des roulettes pivotantes métalliques sur la cuve robuste de 50 litres et un guidon réglable en continu assurent une mobilité élevée et un transport facile de l'aspirateur NT 50/1 K du véhicule au lieu d'utilisation et vice versa.