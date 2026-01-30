Nat-en droogzuiger NT 50/1 K
Dankzij de vuilwaterpomp en Geka-koppeling is de NT 50/1 K nat/droogzuiger ideaal voor het snel verwijderen van grote hoeveelheden vloeistoffen in de bouw- of industriële sector.
Op bouwterreinen of in de industrie: De NT 50/1 K nat-/droogzuiger van Kärcher is speciaal ontworpen om snel grote hoeveelheden water te verwijderen. Dankzij de krachtige afvoerpomp kan hij meer dan 300 liter vuil water per minuut verwerken, inclusief grof vuil tot een korrelgrootte van 20 millimeter. De standaard Geka koppeling zorgt voor compatibiliteit met dit veelgebruikte koppelingssysteem voor waterslangen. De turbine en afvoerpomp worden beschermd tegen beschadiging of verstopping door effectieve grofvuilfilters om te voorkomen dat kleine onderdelen, stenen, bladeren of resten van bouwmaterialen worden opgezogen. Metalen zwenkwielen op de robuuste 50-liter container en een traploos verstelbare duwbeugel zorgen voor een hoge mobiliteit en moeiteloos transport van de NT 50/1 K stofzuiger van het voertuig naar de werkplek en weer terug.
Kenmerken en voordelen
Geïntegreerde vuilwaterpompVia de afvoerpomp kunnen grote hoeveelheden vloeistoffen worden verwijderd, zodat onafgebroken kan worden gezogen.
Geïntegreerde grofvuil filterkorf om de pomp te beschermenBeschermt de afvoerpomp tegen verstoppingen door stenen, bladeren of stukken hout.
Valse luchtklep voor zuigkrachtregelingHet ventiel wordt tussen de slang en de bocht gemonteerd. Hiermee kan het waterdebiet van de stofzuiger en de pomp worden gesynchroniseerd.
Afvoerslang
- De afvalwaterpomp voert de meeste opgezogen vloeistoffen af.
- Voor het eenvoudig afvoeren van resterende hoeveelheden vloeistof.
Geïntegreerd grofvuilfilter om de turbine te beschermen
- Beschermt de turbine tegen beschadiging door grof vuil en kleine onderdelen.
Accessoires van hoge kwaliteit
- Oliebestendige zuigslang.
- Adv. vloerzuigmond.
- Traploos verstelbare duwbeugel.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|230
|Frequentie (Hz)
|50
|Luchtverplaatsing (l/s)
|74
|Vacuüm (mbar)
|273
|Tankinhoud (l)
|50
|Max. vermogen (W)
|1200
|Vermogen afvoerpomp (W)
|1100
|Standaard nominale diameter ( )
|ID 40
|Kabellengte (m)
|7,5
|Geluidsniveau (dB(A))
|67
|Kleur
|antraciet
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|28
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|32,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|640 x 370 x 1045
Inbegrepen bij levering
- Lengte zuigslang: 4 m
- Type zuigslang: Oliebestendig
- Bocht: Kunststof
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte zuigbuizen: 550 mm
- Materiaal zuigbuizen: Roestvrij staal
- Breedte nat/droog vloermondstuk: 360 mm
- Plintenzuigmond
- Grofvuilfilter
- Duwbeugel
Uitvoering
- Afvoerslang
- Geïntegreerde zuiveringspomp
- Veiligheidsklasse: I
Videos
Toepassingen
- Bouwsites
- Industrie
Toebehoren
Onderdelen NT 50/1 K
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.