Op bouwterreinen of in de industrie: De NT 50/1 K nat-/droogzuiger van Kärcher is speciaal ontworpen om snel grote hoeveelheden water te verwijderen. Dankzij de krachtige afvoerpomp kan hij meer dan 300 liter vuil water per minuut verwerken, inclusief grof vuil tot een korrelgrootte van 20 millimeter. De standaard Geka koppeling zorgt voor compatibiliteit met dit veelgebruikte koppelingssysteem voor waterslangen. De turbine en afvoerpomp worden beschermd tegen beschadiging of verstopping door effectieve grofvuilfilters om te voorkomen dat kleine onderdelen, stenen, bladeren of resten van bouwmaterialen worden opgezogen. Metalen zwenkwielen op de robuuste 50-liter container en een traploos verstelbare duwbeugel zorgen voor een hoge mobiliteit en moeiteloos transport van de NT 50/1 K stofzuiger van het voertuig naar de werkplek en weer terug.