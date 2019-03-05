CESSEZ DE MORDRE LA POUSSIÈRE !
Ne laissez pas votre poumon servir de filtre
LA POUSSIÈRE REND MALADE
Nos poumons ne sont pas faits pour les particules fines. Et surtout pas pour de grandes quantités qui sont extrêmement dangereuses. C’est la raison pour laquelle les maladies pulmonaires chroniques occupent la 3ème place des statistiques sur les maladies. Le coût du traitement s’élève à plusieurs milliards d’euros. Quel est le prix de votre santé ?
Quelle poussière inhalez-vous?
- LES POUSSIÈRES DE QUARTZ ET D’AMIANTE
sont particulièrement dangereuses et peuvent causer un cancer.
- LES POUSSIÈRES TOXIQUES OU CANCÉRIGÈNES
de plomb, de cadmium, de vanadium ou de manganèse endommagent non seulement les poumons, mais également d’autres organes tels que le foie ou la rate. De telles poussières sont notamment produites lors du soudage.
- LA POUSSIÈRE DE BOIS
(par exemple du chêne et de l’être) peut provoquer un cancer du nez à long terme.
- LA POUSSIÈRE ALLERGÈNE
est principalement d’origine végétale ou animale et apparaît par exemple lors de travaux de nettoyage sur ou dans des bâtiments contaminés par des excréments d’oiseaux. Les moisissures et les micro-organismes peuvent également causer des allergies.
- LA POUSSIÈRE FIBRINOGÈNE
entraîne la formation de cicatrices et, suite à une
exposition fréquente à long terme, une transformation progressive du tissu pulmonaire. Les pneumoconioses provoquées par le quartz et l’amiante font parties des maladies professionnelles reconnues les plus fréquentes.
Classes de poussière
Classe de poussière
L
Pénétration Max.
≤ 1.0 %
Convient à
■ Poussières de VLEP > 1 mg/m³
Application
■ Poussières de calcaire
■ Poussières de gypse
Classe de poussière
M
Pénétration Max.
< 0.1 %
Convient à
■ Poussières de VLEP ≥ 0,1 mg/m³
■ Poussières de bois jusqu’à 1200 W/50 l
maxi
Application
■ Poussières de bois (hêtre, chêne)
■ Poussières de peinture
■ Poussières de céramique
■ Poussières de plastiques
Classe de poussière
H
Pénétration Max.
< 0.005 %
Convient à
■ Poussières de VLEP < 0,1 mg/m³
■ Poussières cancérogènes (réglementation
allemande sur les produits dangereux
GeStoffV, § 35)
■ Poussières pathogènes
Application
Poussières cancérogènes (plomb, charbon,
cobalt, nickel, goudron, cuivre, cadmium, etc.)
■ Moisissures, bactéries
■ Germes
■ Formaldéhyde
La prévention est toujours la meilleure protection
Une poussière qui ne voit pas le jour ne représente de risque pour personne. Il existe de nombreuses manières d’éviter la poussière. Et si nous ne pouvons pas l’éviter, nous pouvons la rassembler, l’aspirer ou lui couper le passage dans nos poumons en portant des vêtements de protection et des masques respiratoires.
Que pouvez-vous faire pour éviter la poussière?
- Aspirer la poussière à la source. De nombreux outils électroportatifs possèdent un embout pour être raccordés à un aspirateur. Les aspirateurs avec prise de courant s’allument automatiquement lorsque l’outil électroportatif raccordé démarre. Toujours utiliser un filtre approprié.
- Utiliser des méthodes de travail produisant peu de poussière, p. ex. usinage sous arrosage ou humide.
- Lier la poussière avec de l’eau, p. ex. lors de travaux de démolition et de ponçage à l’air libre.
- Utiliser des produits peu poussiéreux, p. ex. des granulés de mortier, du béton prêt à l’emploi et de l’enduit fini.
- Éviter les déplacements de poussière
inutiles. Utiliser de préférence des aspirateurs et des balayeuses aspirantes au lieu de balayer et de souffler à sec.
- Organiser et profiter des examens préventifsde la médecine du travail.
- Nettoyer régulièrement les lieux de travail, aérer suffisamment les zones de travail, garder les vêtements de travail propres.
- Éliminer les déchets immédiatement et sans poussière.
- Vérifier régulièrement les performances d’aspiration des aspirateurs. Si besoin, nettoyer ou remplacer les filtres. Utiliser un aspirateur avec un nettoyage de filtre automatique pour une puissance d’aspiration
élevée et constante.
- Porter des vêtements de protection et des masques respiratoires. Pour les activités générant beaucoup de poussière, même en cas de faible exposition à la
poussière, il est clair que vous devez toujours porter au moins une protection respiratoire appropriée.
Nos solutions!
Filtrage automatique
Nos aspirateurs eau et poussières professionnels, dotés du système Tact breveté, permettent un fonctionnement sans interruption, même dans le cas de grandes quantités de poussières fines. Le filtre s’auto-nettoie avec de l’air pulsé puissant et ciblé. Nos aspirateurs NT Tact répondent aux exigences les plus strictes des utilisateurs travaillant sur des chantiers et dans des entreprises artisanales.