Quelle poussière inhalez-vous?

LA POUSSIÈRE REND MALADE

Nos poumons ne sont pas faits pour les particules fines. Et surtout pas pour de grandes quantités qui sont extrêmement dangereuses. C’est la raison pour laquelle les maladies pulmonaires chroniques occupent la 3ème place des statistiques sur les maladies. Le coût du traitement s’élève à plusieurs milliards d’euros. Quel est le prix de votre santé ?