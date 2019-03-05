BLIJF NIET ACHTER IN HET STOF !

Laat je longen niet je filter zijn

STOF MAAKT ZIEK.

Onze longen zijn gewoonweg niet gemaakt voor fijnstof. Al helemaal niet voor grote hoeveelheden. En die zijn zeer gevaarlijk. Daarom staan chronische longaandoeningen op de derde plaats in de ziektestatistieken. De kosten voor behandeling bedragen vele miljarden euro's. Hoeveel is je gezondheid je waard?

Welk stof adem jij in?

  • Kwarts- en asbeststof
    • Zijn zeer gevaarlijk en kunnen kanker veroorzaken.

  • Toxisch of kankerverwekkend stof
    • van lood, cadmium, vanadium of mangaan is niet alleen schadelijk voor de longen, maar ook voor andere organen zoals de lever of de milt. Dit soort stof ontstaat onder andere bij het lassen..

  • Houtstof
    • bijvoorbeeld van eiken en beuken) kan bij langdurige blootstelling neuskanker
      veroorzaken.

  • Allergeen stof
    • is meestal van plantaardige of dierlijke
      oorsprong en treedt bijvoorbeeld op bij
      reinigingswerkzaamheden aan of in gebouwen die verontreinigd zijn met vogelpoep. Ook schimmels en microorganismen kunnen allergieën veroorzaken..

  • Fibrinogeens stof
    • leidt tot littekenvorming en na veelvuldige
      inwerking gedurende lange tijd tot een voortschrijdende verandering van het longweefsel. Door kwarts en asbest veroorzaakte stoflongen behoren tot de meest voorkomende erkende beroepsziekten..
SidebySideFrau
Ik wil advies

Stofklasse

Stofklasse

L

Max. doorlaatfactor

≤ 1.0 %

Geschikt voor

■ Stof met AGW-Waarden > 1 mg/m³

Toepassing

■ Kalkstof
■ Gipsstof

Stofklasse

M

Max. doorlaatfactor

< 0.1 %

Geschikt voor

■ Stof met AGW-waarden ≥ 0,1 mg/m³
■ Houtstof tot max. 1200 W/50 l

Toepassing

■ Houtstof (beuk, eik)
■ Lakstof
■ Keramisch stof
■ Stof van kunststoffen

Stofklasse

H

Max. doorlaatfactor

< 0.005 %

Geschikt voor

■ Stof met AGW-waarden < 0,1 mg/m³
■ Kankerverwekkende stof
(§ 35 GeStoffV)
■ Ziekteverwekkende stof

Toepassing

■ Kankerverwekkende stof (lood, kolen,
kobalt, nikkel, teer, koper, cadmium etc.)
■ Schimmel, bacteriën
■ Kiemen
■ Formaldehyde

Voorkomen is altijd de beste bescherming

Stof dat niet de kans krijgt om te ontstaan, vormt voor niemand een gevaar. Er bestaan tal van mogelijkheden om stof te voorkomen. En als we niet kunnen voorkomen dat het ontstaat, dan kunnen we stof binden, afzuigen
of deze met beschermende kleding en adembeschermingsmaskers de weg naar onze longen
versperren.

Staubvermeidung_Sauger

Wat kan je doen om stof te vermijden?

 

  1. Stof direct afzuigen als het ontstaat.
    Veel elektrische apparaten beschikken
    over moffen voor aansluiting op een
    stofzuiger. Stofzuigers met aansluitstopcontact
    schakelen automatisch in,
    wanneer het aangesloten elektrische
    apparaat start. Altijd het juiste filter
    gebruiken.

  2. Stofarme werkmethodes gebruiken, bijv. natte of vochtige verwerking

  3. Stof met water binden, bijv. bij sloop- en
    slijpwerkzaamheden in de open
    lucht..

  4. Stofarme producten gebruiken, bijv. mortelpellets, transportbeton
    en gebruiksklare pleister.

  5. Onnodig opdwarrelen van stof voorkomen. In plaats van droog vegen en wegblazen,
    liever stofzuigers en veeg-/zuigmachines
    gebruiken.

  6. Preventief medisch onderzoek regelen en laten doen.

  7. Werkplekken regelmatig reinigen, werkruimtes
    voldoende luchten, werkkleding schoonhouden.

  8. Afval direct en stofvrij verwijderen.

  9. Het afzuigvermogen van stofzuigers
    regelmatig controleren. De filter indien
    nodig reinigen of vervangen. Gebruik stofzuigers met automatische filterreiniging
    voor een constant hoog zuigvermogen.

  10. Beschermende kleding en adembeschermingsmaskers
    dragen. Bij stofintensieve werkzaamheden is dit
    vanzelfsprekend, maar ook bij minder stofbelasting moet je altijd op zijn minst
    een geschikte adembescherming dragen.
Ik wil advies

Onze oplossingen!

Automatische filterreiniging

De industriële stof- en waterzuiger met gepatenteerd Tact-systeem garandeert een ononderbroken gebruik met een constante hoge zuigkracht - zelfs voor grote hoeveelheden fijn stof. De filter reinigt zichzelf door een krachtige luchtstoten. De Tact stofzuigers voldoen aan de hoogste eisen van de gebruikers

Filterwechsel
tact_banner

BEN JE OP ZOEK NAAR DE GESCHIKTE OPLOSSING? ONZE CONSULTANTS HELPEN JE GRAAG VERDER!

      * Verplicht veld