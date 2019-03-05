Welk stof adem jij in?

Voorkomen is altijd de beste bescherming

Stof dat niet de kans krijgt om te ontstaan, vormt voor niemand een gevaar. Er bestaan tal van mogelijkheden om stof te voorkomen. En als we niet kunnen voorkomen dat het ontstaat, dan kunnen we stof binden, afzuigen

of deze met beschermende kleding en adembeschermingsmaskers de weg naar onze longen

versperren.