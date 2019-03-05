BLIJF NIET ACHTER IN HET STOF !
Laat je longen niet je filter zijn
STOF MAAKT ZIEK.
Onze longen zijn gewoonweg niet gemaakt voor fijnstof. Al helemaal niet voor grote hoeveelheden. En die zijn zeer gevaarlijk. Daarom staan chronische longaandoeningen op de derde plaats in de ziektestatistieken. De kosten voor behandeling bedragen vele miljarden euro's. Hoeveel is je gezondheid je waard?
Welk stof adem jij in?
- Kwarts- en asbeststof
- Zijn zeer gevaarlijk en kunnen kanker veroorzaken.
- Zijn zeer gevaarlijk en kunnen kanker veroorzaken.
- Toxisch of kankerverwekkend stof
- van lood, cadmium, vanadium of mangaan is niet alleen schadelijk voor de longen, maar ook voor andere organen zoals de lever of de milt. Dit soort stof ontstaat onder andere bij het lassen..
- van lood, cadmium, vanadium of mangaan is niet alleen schadelijk voor de longen, maar ook voor andere organen zoals de lever of de milt. Dit soort stof ontstaat onder andere bij het lassen..
- Houtstof
- bijvoorbeeld van eiken en beuken) kan bij langdurige blootstelling neuskanker
veroorzaken.
- bijvoorbeeld van eiken en beuken) kan bij langdurige blootstelling neuskanker
- Allergeen stof
- is meestal van plantaardige of dierlijke
oorsprong en treedt bijvoorbeeld op bij
reinigingswerkzaamheden aan of in gebouwen die verontreinigd zijn met vogelpoep. Ook schimmels en microorganismen kunnen allergieën veroorzaken..
- is meestal van plantaardige of dierlijke
- Fibrinogeens stof
- leidt tot littekenvorming en na veelvuldige
inwerking gedurende lange tijd tot een voortschrijdende verandering van het longweefsel. Door kwarts en asbest veroorzaakte stoflongen behoren tot de meest voorkomende erkende beroepsziekten..
- leidt tot littekenvorming en na veelvuldige
Stofklasse
Stofklasse
L
Max. doorlaatfactor
≤ 1.0 %
Geschikt voor
■ Stof met AGW-Waarden > 1 mg/m³
Toepassing
■ Kalkstof
■ Gipsstof
Stofklasse
M
Max. doorlaatfactor
< 0.1 %
Geschikt voor
■ Stof met AGW-waarden ≥ 0,1 mg/m³
■ Houtstof tot max. 1200 W/50 l
Toepassing
■ Houtstof (beuk, eik)
■ Lakstof
■ Keramisch stof
■ Stof van kunststoffen
Stofklasse
H
Max. doorlaatfactor
< 0.005 %
Geschikt voor
■ Stof met AGW-waarden < 0,1 mg/m³
■ Kankerverwekkende stof
(§ 35 GeStoffV)
■ Ziekteverwekkende stof
Toepassing
■ Kankerverwekkende stof (lood, kolen,
kobalt, nikkel, teer, koper, cadmium etc.)
■ Schimmel, bacteriën
■ Kiemen
■ Formaldehyde
Voorkomen is altijd de beste bescherming
Stof dat niet de kans krijgt om te ontstaan, vormt voor niemand een gevaar. Er bestaan tal van mogelijkheden om stof te voorkomen. En als we niet kunnen voorkomen dat het ontstaat, dan kunnen we stof binden, afzuigen
of deze met beschermende kleding en adembeschermingsmaskers de weg naar onze longen
versperren.
Wat kan je doen om stof te vermijden?
- Stof direct afzuigen als het ontstaat.
Veel elektrische apparaten beschikken
over moffen voor aansluiting op een
stofzuiger. Stofzuigers met aansluitstopcontact
schakelen automatisch in,
wanneer het aangesloten elektrische
apparaat start. Altijd het juiste filter
gebruiken.
- Stofarme werkmethodes gebruiken, bijv. natte of vochtige verwerking
- Stof met water binden, bijv. bij sloop- en
slijpwerkzaamheden in de open
lucht..
- Stofarme producten gebruiken, bijv. mortelpellets, transportbeton
en gebruiksklare pleister.
- Onnodig opdwarrelen van stof voorkomen. In plaats van droog vegen en wegblazen,
liever stofzuigers en veeg-/zuigmachines
gebruiken.
- Preventief medisch onderzoek regelen en laten doen.
- Werkplekken regelmatig reinigen, werkruimtes
voldoende luchten, werkkleding schoonhouden.
- Afval direct en stofvrij verwijderen.
- Het afzuigvermogen van stofzuigers
regelmatig controleren. De filter indien
nodig reinigen of vervangen. Gebruik stofzuigers met automatische filterreiniging
voor een constant hoog zuigvermogen.
- Beschermende kleding en adembeschermingsmaskers
dragen. Bij stofintensieve werkzaamheden is dit
vanzelfsprekend, maar ook bij minder stofbelasting moet je altijd op zijn minst
een geschikte adembescherming dragen.
Onze oplossingen!
Automatische filterreiniging
De industriële stof- en waterzuiger met gepatenteerd Tact-systeem garandeert een ononderbroken gebruik met een constante hoge zuigkracht - zelfs voor grote hoeveelheden fijn stof. De filter reinigt zichzelf door een krachtige luchtstoten. De Tact stofzuigers voldoen aan de hoogste eisen van de gebruikers