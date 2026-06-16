Le FM Expert 100/ M s'illustre par sa conception ouverte et généreuse. Il offre la possibilité de nettoyer aussi bien manuellement par le biais de la méthode de préconditionnement que mécaniquement à l'aide de machines correspondantes pour le nettoyage humide et à sec. Ce chariot dispose de suffisamment de place pour intégrer aisément et facilement soit la BR 30/1 Bp soit le T 9/1 Bp. Le module d'élimination se règle en hauteur de manière variable et peut accueillir des sacs poubelle de différentes tailles. 4 seaux de 6 litres pratiques permettent de ranger en toute sécurité les ustensiles de nettoyage et de les séparer en fonction de leur utilisation. Un tiroir de 16 litres à fixation individuelle et amovible est prévu pour emporter d'autres équipements. Les raccords FlexoLink inclus permettent une intégration efficace de balais à plat, de pinces et d'ustensiles utiles. Ils se fixent de manière variable sur les faces extérieures du FlexoMate. Le crochet sert à fixer un panneau d'avertissement ou le WVP 10 Adv.