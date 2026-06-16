FM Expert 100/ M
Grand chariot de nettoyage FM Expert 100/ M combinant des systèmes de nettoyage manuels et mécaniques. Suffisamment de place pour une machine de nettoyage à sec ou humide. Seau de 12 l pour le nettoyage manuel.
Le FM Expert 100/ M s'illustre par sa conception ouverte et généreuse. Il offre la possibilité de nettoyer aussi bien manuellement par le biais de la méthode de préconditionnement que mécaniquement à l'aide de machines correspondantes pour le nettoyage humide et à sec. Ce chariot dispose de suffisamment de place pour intégrer aisément et facilement soit la BR 30/1 Bp soit le T 9/1 Bp. Le module d'élimination se règle en hauteur de manière variable et peut accueillir des sacs poubelle de différentes tailles. 4 seaux de 6 litres pratiques permettent de ranger en toute sécurité les ustensiles de nettoyage et de les séparer en fonction de leur utilisation. Un tiroir de 16 litres à fixation individuelle et amovible est prévu pour emporter d'autres équipements. Les raccords FlexoLink inclus permettent une intégration efficace de balais à plat, de pinces et d'ustensiles utiles. Ils se fixent de manière variable sur les faces extérieures du FlexoMate. Le crochet sert à fixer un panneau d'avertissement ou le WVP 10 Adv.
Caractéristiques et avantages
Module d'élimination avec un angle de hauteur ajustable à 30° pour un vidage facile
Intégration flexible de machines (BR 30/1 Bp, T 9/1 Bp) permettant d'économiser 15 % de temps de nettoyage
Le tiroir de 16 l amovible est réglable en hauteur et accessible des deux côtés
Raccords Toolflex sur les faces extérieures pour fixer des ustensiles de nettoyage
Spécifications
Données techniques
|Programme
|ADVANCED
|Couleur
|anthracite
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids sans accessoires (kg)
|25
|Poids d'emballage (kg)
|52,2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1780 x 563 x 1020
|Dimensions, emballé (mm)
|1200 x 800 x 780
Vidéos
Accessoires
Piéces détachées FM Expert 100/ M
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