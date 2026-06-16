FM Expert 100/ M
Grote schoonmaakwagen FM Expert 100/ M combineert handmatige en mechanische reinigingssystemen. Ruimte voor een droog- of natreinigingsmachine. 12L emmer voor handmatige reiniging.
De FM Expert 100/ M maakt indruk met zijn open en grote structuur. Het biedt de mogelijkheid om nat en droog te reinigen, zowel handmatig met behulp van de preconditioneringsmethode als mechanisch met behulp van de juiste machines. De trolley heeft voldoende ruimte om zowel de BR 30/1 Bp als de T 9/1 Bp comfortabel en eenvoudig te integreren. De afvalmodule kan variabel in hoogte worden versteld en biedt plaats aan vuilniszakken van verschillende afmetingen. Schoonmaakbenodigdheden kunnen veilig worden opgeborgen in 4 praktische emmers van 6 liter en van elkaar worden gescheiden naar gebied. Een afzonderlijk te bevestigen en uittrekbare lade van 16 liter is geschikt om extra uitrusting mee te nemen. De meegeleverde FlexoLink-aansluitingen maken een efficiënte integratie van dweilsystemen, grijptangen en handig keukengerei mogelijk. Ze kunnen variabel aan de buitenkant van de FlexoMate worden bevestigd. De haak wordt gebruikt om een waarschuwingsbord of de WVP 10 Adv.
Kenmerken en voordelen
Afvoermodule met 30° instelbare hoek voor eenvoudig legen
Flexibele machine-integratie (BR 30/1 Bp, T 9/1 Bp) bespaart 15% reinigingstijd
Uittrekbare lade van 16L is in hoogte verstelbaar en van beide zijden toegankelijk
Toolflex-aansluitingen aan de buitenzijden voor het bevestigen van schoonmaakgereedschap
Specificaties
Technische gegevens
|Programma
|ADVANCED
|Kleur
|antraciet
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|25
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|52,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1780 x 563 x 1020
|Afmetingen, verpakt (mm)
|1200 x 800 x 780
Videos
Toebehoren
Onderdelen FM Expert 100/ M
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