De FM Expert 100/ M maakt indruk met zijn open en grote structuur. Het biedt de mogelijkheid om nat en droog te reinigen, zowel handmatig met behulp van de preconditioneringsmethode als mechanisch met behulp van de juiste machines. De trolley heeft voldoende ruimte om zowel de BR 30/1 Bp als de T 9/1 Bp comfortabel en eenvoudig te integreren. De afvalmodule kan variabel in hoogte worden versteld en biedt plaats aan vuilniszakken van verschillende afmetingen. Schoonmaakbenodigdheden kunnen veilig worden opgeborgen in 4 praktische emmers van 6 liter en van elkaar worden gescheiden naar gebied. Een afzonderlijk te bevestigen en uittrekbare lade van 16 liter is geschikt om extra uitrusting mee te nemen. De meegeleverde FlexoLink-aansluitingen maken een efficiënte integratie van dweilsystemen, grijptangen en handig keukengerei mogelijk. Ze kunnen variabel aan de buitenkant van de FlexoMate worden bevestigd. De haak wordt gebruikt om een ​​waarschuwingsbord of de WVP 10 Adv.