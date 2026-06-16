FM Expert 100/ W
Grand chariot de nettoyage FM Expert 100/ W doté d'un système de nettoyage à double seau. La meilleure solution pour les tâches de nettoyage d'envergure et exigeantes.
Le FM Expert 100/ W est un grand chariot de nettoyage ouvert pour une utilisation efficace dans le cadre des tâches de nettoyage d'envergure. Il dispose d'un système à double seau variable avec une presse d'essorage universelle. En retirant les seaux et la presse d'essorage, il est possible d'intégrer une machine à la place. Le module d'élimination se règle en hauteur de manière variable et convient pour des sacs poubelle de différentes tailles. Les ustensiles de nettoyage se rangent dans 4 seaux de 6 litres qui peuvent être séparés selon les différentes utilisations. En outre, un tiroir de 16 litres à fixation individuelle et amovible offre un espace de stockage généreux pour emporter d'autres équipements. Les raccords Toolflex inclus permettent une intégration compacte de balais à plat, de pinces et d'autres équipements. Un crochet est prévu pour fixer un panneau d'avertissement ou le WVP 10 Adv. Les raccords Toolflex et le crochet se mettent en place de manière variable sur les faces extérieures du FlexoMate.
Caractéristiques et avantages
Module d'élimination avec un angle de hauteur ajustable à 30° pour un vidage facile
Le tiroir de 16 l amovible est réglable en hauteur et accessible des deux côtés
Raccords Toolflex sur les faces extérieures pour fixer des ustensiles de nettoyage
Spécifications
Données techniques
|Programme
|STANDARD
|Couleur
|anthracite
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids sans accessoires (kg)
|28,5
|Poids d'emballage (kg)
|32,2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1518 x 653 x 1020
|Dimensions, emballé (mm)
|1100 x 600 x 750
Vidéos
Accessoires
Piéces détachées FM Expert 100/ W
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