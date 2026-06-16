De FM Expert 100/ W is een open en grote schoonmaakwagen voor efficiënt gebruik bij omvangrijke schoonmaaktaken. Het heeft een variabel dubbel emmersysteem met een universele pers. Als u de emmers en de mopwringer verwijdert, kan in plaats daarvan een machine worden geïntegreerd. De afvoermodule is in hoogte verstelbaar en geschikt voor vuilniszakken van verschillende afmetingen. Schoonmaakbenodigdheden kunnen worden opgeborgen in 4 emmers van 6 liter, die in verschillende vakken kunnen worden verdeeld. Bovendien biedt een afzonderlijk vastzet- en uittrekbare lade van 16 liter veel opbergruimte om extra uitrusting mee te nemen. De meegeleverde Toolflex-aansluitingen maken een compacte integratie van mopsystemen, grijptangen en andere apparatuur mogelijk. Een haak wordt gebruikt om een ​​waarschuwingsbord te bevestigen of de WVP 10 Adv. Toolflex en haken kunnen variabel aan de buitenkant van de FlexoMate worden bevestigd.