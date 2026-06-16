Compact et ouvert, le chariot de nettoyage FM Expert 50/ P est particulièrement adapté à l'application de la méthode de préconditionnement. Le module d'élimination se règle en hauteur de manière variable et peut accueillir des sacs poubelle de différentes tailles. Les ustensiles de nettoyage bénéficient d'un rangement pratique dans les 4 seaux de 6 litres, séparés selon leur utilisation. D'autres équipements trouvent leur place dans un tiroir à fixation individuelle et amovible d'une capacité de 16 litres. Cela permet de réduire les trajets supplémentaires au cours du processus de nettoyage. Les raccords FlexoLink inclus permettent en outre d'emporter des balais à plat, des pinces et d'autres ustensiles utiles. FlexoLink XL est prévu pour fixer un panneau d'avertissement ou le WVP 10 Adv. Aussi bien les raccords Toolflex que le crochet peuvent être mis en place de manière variable sur la face extérieure du FlexoMate. Pour un stockage peu encombrant, les seaux suspendus et les plateaux se retirent facilement.