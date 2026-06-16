FM Expert 50/ P
Chariot de nettoyage de taille moyenne et compact FM Expert 50/ P doté d'un système de nettoyage pour le préconditionnement. Les seaux suspendus et les plateaux sont faciles à retirer pour un stockage peu encombrant.
Compact et ouvert, le chariot de nettoyage FM Expert 50/ P est particulièrement adapté à l'application de la méthode de préconditionnement. Le module d'élimination se règle en hauteur de manière variable et peut accueillir des sacs poubelle de différentes tailles. Les ustensiles de nettoyage bénéficient d'un rangement pratique dans les 4 seaux de 6 litres, séparés selon leur utilisation. D'autres équipements trouvent leur place dans un tiroir à fixation individuelle et amovible d'une capacité de 16 litres. Cela permet de réduire les trajets supplémentaires au cours du processus de nettoyage. Les raccords FlexoLink inclus permettent en outre d'emporter des balais à plat, des pinces et d'autres ustensiles utiles. FlexoLink XL est prévu pour fixer un panneau d'avertissement ou le WVP 10 Adv. Aussi bien les raccords Toolflex que le crochet peuvent être mis en place de manière variable sur la face extérieure du FlexoMate. Pour un stockage peu encombrant, les seaux suspendus et les plateaux se retirent facilement.
Caractéristiques et avantages
Module d'élimination avec un angle de hauteur ajustable à 30° pour un vidage facile
Le tiroir de 16 l amovible est réglable en hauteur et accessible des deux côtés
Grâce à son format compact, le chariot est très maniable et facile à ranger
Raccords Toolflex sur les faces extérieures pour fixer des ustensiles de nettoyage
Spécifications
Données techniques
|Programme
|ADVANCED
|Couleur
|anthracite
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids sans accessoires (kg)
|23,5
|Poids d'emballage (kg)
|26,7
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1210 x 663 x 1200
|Dimensions, emballé (mm)
|910 x 580 x 440
Vidéos
Accessoires
Piéces détachées FM Expert 50/ P
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