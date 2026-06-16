Als compacte en open reinigingswagen is de FM Expert 50/P bijzonder geschikt voor het toepassen van de preconditioneringsmethode. De afvalmodule kan variabel in hoogte worden versteld en biedt plaats aan vuilniszakken van verschillende afmetingen. Schoonmaakbenodigdheden kunnen gemakkelijk worden opgeborgen in de 4 emmers van 6 liter en per gebied worden gescheiden. Extra uitrustingen kunnen worden ondergebracht in een afzonderlijk vastzetbare en uittrekbare lade met een inhoud van 16 liter. Dit vermindert extra loopafstanden in het reinigingsproces. Met de meegeleverde FlexoLink-aansluitingen kunt u ook dweilsystemen, grijpers en ander handig keukengerei meenemen. FlexoLink XL is geschikt voor het bevestigen van een waarschuwingsbord of de WVP 10 Adv. Zowel de Toolflex aansluitingen als de haak kunnen variabel aan de buitenzijde van de FlexoMate worden bevestigd. Hangemmers en trays kunnen eenvoudig worden verwijderd voor ruimtebesparende opslag.