Grâce à sa structure fermée et au plateau de base étendu, le grand chariot de nettoyage FM ExpertPro 100/ P est idéal pour le nettoyage des zones sensibles sur le plan de l'hygiène et l'application de la méthode de préconditionnement. Le module d'élimination intégré peut être équipé de sacs poubelle de différentes tailles et s'ouvre à l'aide d'une pédale. Les 4 seaux de 6 litres permettent de ranger d'autres équipements et de les trier selon leur utilisation. En outre, ce chariot dispose de 2 tiroirs supplémentaires d'une capacité respective de 16 et de 32 litres pour plus d'espace de stockage. Ces derniers peuvent être fixés de manière individuelle et offrent une possibilité pratique d'emporter des ustensiles de nettoyage tandis que des machines comme l'EB 30/1 Bp Li-Ion se fixent facilement sur les faces extérieures du FlexoMate grâce aux raccords FlexoLink inclus. FlexoLink XL sert à fixer un panneau d'avertissement ou le WVP 10 Adv. Portes et parois latérales personnalisables à l'aide d'autocollants. Deux freins sécurisent le chariot, même sur les sols en pente. La poignée FlexoGrip ergonomique réduit la sollicitation des bras et des épaules de l'utilisateur lorsqu'il pousse. Les portes Push-to-open peuvent être configurées individuellement pour les droitiers et les gauchers.