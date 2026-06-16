FM ExpertPro 100/ P
Grand chariot de nettoyage FM ExpertPro 100/ P doté d'un système de nettoyage à préconditionnement. Module fermé pour l'élimination des déchets, suffisamment de place pour les outils de nettoyage et le stockage.
Grâce à sa structure fermée et au plateau de base étendu, le grand chariot de nettoyage FM ExpertPro 100/ P est idéal pour le nettoyage des zones sensibles sur le plan de l'hygiène et l'application de la méthode de préconditionnement. Le module d'élimination intégré peut être équipé de sacs poubelle de différentes tailles et s'ouvre à l'aide d'une pédale. Les 4 seaux de 6 litres permettent de ranger d'autres équipements et de les trier selon leur utilisation. En outre, ce chariot dispose de 2 tiroirs supplémentaires d'une capacité respective de 16 et de 32 litres pour plus d'espace de stockage. Ces derniers peuvent être fixés de manière individuelle et offrent une possibilité pratique d'emporter des ustensiles de nettoyage tandis que des machines comme l'EB 30/1 Bp Li-Ion se fixent facilement sur les faces extérieures du FlexoMate grâce aux raccords FlexoLink inclus. FlexoLink XL sert à fixer un panneau d'avertissement ou le WVP 10 Adv. Portes et parois latérales personnalisables à l'aide d'autocollants. Deux freins sécurisent le chariot, même sur les sols en pente. La poignée FlexoGrip ergonomique réduit la sollicitation des bras et des épaules de l'utilisateur lorsqu'il pousse. Les portes Push-to-open peuvent être configurées individuellement pour les droitiers et les gauchers.
Caractéristiques et avantages
FlexoGrip : réglable en hauteur pour plus d'ergonomie, soulage ainsi les épaules et les poignets
Pédale pour une ouverture rapide et facile du couvercle sur le module d'élimination
Entièrement fermé et donc optimal pour le nettoyage dans les zones sensibles sur le plan de l'hygiène
Des freins sur 2 des roues sécurisent le chariot, même sur les sols en pente
Raccords Toolflex sur les faces extérieures pour fixer des ustensiles de nettoyage
Un grand plateau de base offre beaucoup de place pour un volume de stockage particulièrement généreux
Le système Push-to-open garantit une utilisation intuitive et facile des portes
Spécifications
Données techniques
|Programme
|ADVANCED
|Couleur
|anthracite
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids sans accessoires (kg)
|42
|Poids d'emballage (kg)
|48
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1564 x 563 x 1229
|Dimensions, emballé (mm)
|1100 x 600 x 780
Équipement
- Chariot fermé avec portes
Vidéos
Accessoires
Piéces détachées FM ExpertPro 100/ P
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