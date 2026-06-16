FM ExpertPro 100/ P
Grote schoonmaakwagen FM ExpertPro 100/ P met voorconditioneringsreinigingssysteem. Afgesloten ruimte voor afvalverwerking, voldoende ruimte voor schoonmaakgereedschap en opslag.
De grote schoonmaakwagen FM ExpertPro 100/ P is ideaal voor het reinigen van hygiënegevoelige gebieden en voor het gebruik van de preconditioneringsmethode dankzij het gesloten ontwerp en de verlengde bodemplaat. De geïntegreerde afvalverwijderingsmodule kan worden uitgerust met vuilniszakken van verschillende afmetingen en geopend worden met een voetpedaal. Extra uitrusting kan in de 4 emmers van 6 liter worden opgeborgen en per gebied worden gesorteerd. De trolley heeft ook 2 extra lades met elk een inhoud van 16 en 32 liter voor extra opbergruimte. Ze kunnen afzonderlijk worden bevestigd en zijn geschikt voor het meenemen van schoonmaakmiddelen en machines, zoals de EB 30/1 Bp Li-Ion, die eenvoudig aan de buitenkant van de FlexoMate kan worden bevestigd met behulp van de meegeleverde FlexoLink-aansluitingen. FlexoLink XL wordt gebruikt om een waarschuwingsbord te bevestigen of de WVP 10 Adv. Deuren en zijwanden kunnen worden gepersonaliseerd met stickers. Twee remmen beveiligen de trolley zelfs op hellend terrein. De ergonomisch gevormde FlexoGrip vermindert de belasting van armen en schouders bij het duwen. Push-to-open deuren kunnen individueel worden aangepast voor rechts-en linkshandigen.
Kenmerken en voordelen
FlexoGrip: ergonomisch in hoogte verstelbaar, ontlast schouder en pols
Voetpedaal voor snel en eenvoudig openen van het deksel op de afvalverwijderingsmodule
Volledig gesloten, ideaal voor reiniging in hygiënegevoelige ruimtes
Remmen op 2 wielen zorgen ervoor dat de trolley ook op hellend terrein veilig is
Toolflex-aansluitingen aan de buitenzijden voor het bevestigen van schoonmaakgereedschap
Een grote bodemplaat biedt veel ruimte voor bijzonder veel opbergruimte
Push-to-open systeem zorgt voor intuïtieve en gemakkelijke bediening van de deuren
Specificaties
Technische gegevens
|Programma
|ADVANCED
|Kleur
|antraciet
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|42
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|48
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1564 x 563 x 1229
|Afmetingen, verpakt (mm)
|1100 x 600 x 780
Uitvoering
- Gesloten wagen met deuren
Videos
Toebehoren
Onderdelen FM ExpertPro 100/ P
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