FM ExpertPro 100/ W
Grand chariot de nettoyage FM ExpertPro 100/ W doté d'un système de nettoyage à préconditionnement et d'une cuve à déchets facile d'accès. Équipement rangé en toute sécurité dans la partie centrale fermée.
Le grand chariot de nettoyage FM ExpertPro 100/ W doté d'un système à double seau et d'une presse d'essorage universelle est optimal pour un nettoyage économique. Le module d'élimination facile d'accès est réglable en hauteur de manière variable et peut accueillir des sacs poubelle de différentes tailles. Le plateau du support pour sacs poubelle se démonte aisément et le support pour sacs poubelle peut être plié pour gagner de la place dans le local de stockage. À l'aide de 4 généreux seaux de 6 litres, d'autres équipements peuvent être rangés et triés selon le code couleurs correspondant à leur utilisation. Un tiroir amovible supplémentaire de 16 litres peut être fixé individuellement et offre une possibilité pratique d'emporter des ustensiles de nettoyage. Les raccords Toolflex inclus permettent une intégration compacte de balais à plat, de pinces et d'autres équipements. Un crochet est prévu pour fixer un panneau d'avertissement ou le WVP 10 Adv. Les raccords Toolflex et le crochet se fixent de manière variable sur les faces extérieures du FlexoMate. Des freins puissants sur 2 des roues permettent de stationner le chariot même sur les sols en pente. Les portes et les parois latérales peuvent être personnalisées à l'aide d'autocollants et les portes Push-to-open peuvent être configurées individuellement pour les droitiers et les gauchers.
Caractéristiques et avantages
Module d'élimination avec un angle de hauteur réglable à 30° pour un vidage facile
Entièrement fermé et donc optimal pour le nettoyage dans les zones sensibles sur le plan de l'hygiène
Des freins sur 2 des roues sécurisent le chariot, même sur les sols en pente
Raccords Toolflex sur les faces extérieures pour fixer des ustensiles de nettoyage
Le système Push-to-open garantit une utilisation intuitive et facile des portes
Spécifications
Données techniques
|Programme
|STANDARD
|Couleur
|anthracite
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids sans accessoires (kg)
|35
|Poids d'emballage (kg)
|39,8
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1518 x 650 x 1021
|Dimensions, emballé (mm)
|1100 x 595 x 740
Équipement
- Chariot fermé avec portes
Vidéos
Accessoires
Piéces détachées FM ExpertPro 100/ W
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