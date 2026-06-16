De grote schoonmaakwagen FM ExpertPro 100/ W met dubbel emmersysteem en universele pers is ideaal voor economisch reinigen. De gemakkelijk toegankelijke afvoermodule is variabel in hoogte verstelbaar en biedt plaats aan vuilniszakken van verschillende afmetingen. De vuilniszakhouderplaat kan eenvoudig worden gedemonteerd en de vuilniszakhouder kan worden ingeklapt om ruimte te besparen in de berging. Extra uitrusting kan worden opgeslagen en gesorteerd op kleurgecodeerde secties met behulp van 4 royale emmers van 6 liter. Een extra uittrekbare lade van 16 liter kan afzonderlijk worden bevestigd en is ideaal om schoonmaakspullen mee te nemen. De meegeleverde Toolflex-aansluitingen maken een compacte integratie van mopsystemen, grijptangen en andere apparatuur mogelijk. Een haak wordt gebruikt om een ​​waarschuwingsbord te bevestigen of de WVP 10 Adv. Toolflex en haken kunnen variabel aan de buitenkant van de FlexoMate worden bevestigd. Sterke remmen op 2 wielen zorgen ervoor dat de trolley op een hellend oppervlak kan worden geparkeerd. Deuren en zijwanden kunnen worden gepersonaliseerd met stickers en push-to-open deuren kunnen specifiek worden aangepast voor rechts- en linkshandigen.