Le plus haut de gamme et le plus grand de nos chariots de nettoyage FM ExpertPro 100/ W Tp se distingue par sa structure fermée avec un grand plateau de base. Ce dernier offre suffisamment de place pour les composants essentiels à un nettoyage économique comme la méthode du seau avec une presse d'essorage universelle (1 seau respectif pour l'eau propre et l'eau sale). Sans seaux, le plateau peut être relevé pour gagner de la place. Le module d'élimination intégré peut accueillir des sacs poubelle de différentes tailles et s'ouvre à l'aide d'une pédale. 4 seaux de 6 litres permettent de ranger les ustensiles de nettoyage et de les séparer selon leur utilisation. Un tiroir de 16 litres à fixation individuelle et amovible offre plus d'espace de stockage. Les raccords FlexoLink inclus permettent une intégration efficace d'autres équipements et se fixent de manière variable sur les faces extérieures du FlexoMate. FlexoLink XL sert à fixer un panneau ou le WVP 10 Adv. Des freins puissants sur 2 des roues garantissent toujours un stationnement stable, même sur les sols en pente. La poignée FlexoGrip réglable pour plus d'ergonomie réduit la sollicitation des bras et des épaules. Les portes Push-to-open peuvent être configurées pour les droitiers et les gauchers.