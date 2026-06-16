FM ExpertPro 100/ W Tp
Grootste schoonmaakwagen FM ExpertPro 100/ W Tp voor uitgebreide reinigingstaken. Dubbel emmersysteem op opklapbaar verlengbord, efficiënt afvalbeheer en beveiligde opbergruimte.
De hoogwaardige en grootste schoonmaakwagen FM ExpertPro 100/ W Tp overtuigt door zijn gesloten structuur en grote bodemplaat. Dit biedt ruimte voor belangrijke onderdelen voor een zuinige reiniging, zoals de emmermethode met universele pers (elk 1 emmer voor vers en vuil water). Zonder emmer kan de plaat ruimtebesparend worden opgevouwen. De geïntegreerde afvalverwijderingsmodule neemt vuilniszakken van verschillende groottes op en kan met een voetpedaal worden geopend. Schoonmaakbenodigdheden kunnen worden opgeborgen in 4 emmers van 6 liter en gescheiden door gebieden. Een afzonderlijk te bevestigen en uittrekbare lade van 16 liter biedt extra opbergruimte. De meegeleverde FlexoLink-aansluitingen maken een efficiënte integratie van verdere apparatuur mogelijk en kunnen variabel aan de buitenkant van de FlexoMate worden bevestigd. FlexoLink XL wordt gebruikt voor het bevestigen van een schild of de WVP 10 Adv. Sterke remmen op 2 wielen zorgen te allen tijde voor stabiliteit, zelfs op hellend terrein. De ergonomisch verstelbare FlexoGrip vermindert belasting van armen en schouders. Push-to-open deuren kunnen worden aangepast voor rechts- en linkshandige gebruikers.
Kenmerken en voordelen
FlexoGrip: ergonomisch in hoogte verstelbaar, ontlast schouder en pols
Voetpedaal voor snel en eenvoudig openen van het deksel op de afvalverwijderingsmodule
Volledig gesloten, ideaal voor reiniging in hygiënegevoelige ruimtes
Remmen op 2 wielen zorgen ervoor dat de trolley ook op hellend terrein veilig is
Toolflex-aansluitingen aan de buitenzijden voor het bevestigen van schoonmaakgereedschap
Een grote bodemplaat biedt veel ruimte voor bijzonder veel opbergruimte
Push-to-open systeem zorgt voor intuïtieve en gemakkelijke bediening van de deuren
Opvouwbare verlengplaat zorgt voor ruimtebesparende opslag en transport
Specificaties
Technische gegevens
|Programma
|STANDARD
|Kleur
|antraciet
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|46
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|51,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1831 x 650 x 1062
|Afmetingen, verpakt (mm)
|1100 x 600 x 780
Uitvoering
- Gesloten wagen met deuren
Videos
Toebehoren
Onderdelen FM ExpertPro 100/ W Tp
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.