De hoogwaardige en grootste schoonmaakwagen FM ExpertPro 100/ W Tp overtuigt door zijn gesloten structuur en grote bodemplaat. Dit biedt ruimte voor belangrijke onderdelen voor een zuinige reiniging, zoals de emmermethode met universele pers (elk 1 emmer voor vers en vuil water). Zonder emmer kan de plaat ruimtebesparend worden opgevouwen. De geïntegreerde afvalverwijderingsmodule neemt vuilniszakken van verschillende groottes op en kan met een voetpedaal worden geopend. Schoonmaakbenodigdheden kunnen worden opgeborgen in 4 emmers van 6 liter en gescheiden door gebieden. Een afzonderlijk te bevestigen en uittrekbare lade van 16 liter biedt extra opbergruimte. De meegeleverde FlexoLink-aansluitingen maken een efficiënte integratie van verdere apparatuur mogelijk en kunnen variabel aan de buitenkant van de FlexoMate worden bevestigd. FlexoLink XL wordt gebruikt voor het bevestigen van een schild of de WVP 10 Adv. Sterke remmen op 2 wielen zorgen te allen tijde voor stabiliteit, zelfs op hellend terrein. De ergonomisch verstelbare FlexoGrip vermindert belasting van armen en schouders. Push-to-open deuren kunnen worden aangepast voor rechts- en linkshandige gebruikers.