Pour l'utilisation dans les zones particulièrement sensibles sur le plan de l'hygiène, le FM ExpertPro 50/ P compact est tout indiqué en raison de sa structure fermée. Également pour l'utilisation de la méthode de préconditionnement pour un nettoyage efficace des surfaces. 2 seaux de 6 litres permettent de ranger les équipements et de les séparer selon leur utilisation. Ce chariot dispose en outre d'un tiroir de 16 litres à fixation individuelle et amovible qui offre une possibilité pratique d'emporter d'autres ustensiles de nettoyage. Les raccords Toolflex inclus permettent l'intégration de balais à plat, de pinces ou autres. Le crochet sert à fixer un panneau d'avertissement ou le WVP 10 Adv. Aussi bien les raccords Toolflex que le crochet peuvent être mis en place de manière variable sur l'extérieur du FlexoMate. Deux des roues sont équipées de freins garantissant un stationnement sûr, même sur les sols en pente. La poignée FlexoGrip réglable en hauteur réduit la sollicitation des bras et des épaules de l'utilisateur lorsqu'il pousse le chariot. Les portes et les parois latérales peuvent être personnalisées à l'aide d'autocollants et les portes Push-to-open peuvent être configurées individuellement pour les droitiers et les gauchers.