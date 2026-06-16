De compacte FM ExpertPro 50/ P is door zijn gesloten constructie bijzonder geschikt voor gebruik in bijzonder hygiënegevoelige ruimtes. Ook voor het gebruik van de preconditioneringsmethode voor een efficiënte oppervlaktereiniging. De apparatuur kan worden opgeborgen in emmers van 2 6 liter en gescheiden per gebied. De trolley heeft ook een afzonderlijk te bevestigen en uittrekbare lade van 16 liter voor het praktisch meenemen van ander schoonmaakgerei. De meegeleverde Toolflex-aansluitingen maken de integratie van mopsystemen, grijptangen enz. mogelijk. De haak wordt gebruikt voor het bevestigen van een waarschuwingsbord of de WVP 10 Adv. Zowel de Toolflex-aansluitingen als de haak kunnen variabel aan de buitenkant van de FlexoMate worden bevestigd. Twee wielen zijn uitgerust met remmen, die een veilige stand garanderen, zelfs op hellende grond. De in hoogte verstelbare FlexoGrip vermindert de belasting van armen en schouders bij het duwen van de trolley. Deuren en zijwanden kunnen worden gepersonaliseerd met stickers en push-to-open deuren kunnen specifiek worden aangepast voor rechts- en linkshandigen.