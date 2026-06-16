FM ExpertPro 50/ S
Chariot de nettoyage de taille moyenne FM ExpertPro 50/ S pour le système de nettoyage par pulvérisation avec cuve à déchets facile d'accès. Centre fermé pour ranger les appareils et les détergents.
Le chariot de nettoyage fermé de taille moyenne FM ExpertPro 50/ S s'illustre par son format compact et est idéal pour l'utilisation de la méthode spray. Le module d'élimination est facile d'accès depuis l'extérieur. Il se règle en hauteur de manière variable et peut accueillir des sacs poubelle de différentes tailles. 2 seaux de 6 litres permettent un rangement pratique des ustensiles de nettoyage et leur séparation par couleur (un seau bleu et un seau rouge sont fournis). Deux tiroirs de 16 litres à fixation individuelle et amovibles offrent une possibilité pratique d'emporter d'autres appareils. Les raccords Toolflex inclus permettent une intégration efficace de balais à plat, de pinces et d'autres ustensiles. Ils se fixent de manière variable sur les faces extérieures du FlexoMate. FlexoLink XL sert à fixer un panneau d'avertissement ou le WVP 10 Adv. Des freins puissants sur 2 des roues sécurisent le chariot, même sur les sols en pente irréguliers et permettent un stationnement stable. La poignée FlexoGrip réglable en hauteur pour plus d'ergonomie réduit la sollicitation des bras et des épaules de l'utilisateur lorsqu'il pousse. En outre, les portes Push-to-open peuvent être configurées spécialement pour les droitiers et les gauchers.
Caractéristiques et avantages
FlexoGrip : réglable en hauteur pour plus d'ergonomie, soulage ainsi les épaules et les poignets
Module d'élimination avec un angle de hauteur réglable à 30° pour un vidage facile
Entièrement fermé et donc optimal pour le nettoyage dans les zones sensibles sur le plan de l'hygiène
Des freins sur 2 des roues sécurisent le chariot, même sur les sols en pente
Raccords Toolflex sur les faces extérieures pour fixer des ustensiles de nettoyage
Grâce à son format compact, le chariot est très maniable et facile à ranger
Le système Push-to-open garantit une utilisation intuitive et facile des portes
Spécifications
Données techniques
|Programme
|ADVANCED / STANDARD
|Couleur
|anthracite
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids sans accessoires (kg)
|29
|Poids d'emballage (kg)
|56,1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1271 x 563 x 1061
|Dimensions, emballé (mm)
|1200 x 800 x 860
Équipement
- Chariot fermé avec portes
Vidéos
Accessoires
Piéces détachées FM ExpertPro 50/ S
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