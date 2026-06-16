De middelgrote, gesloten reinigingswagen FM ExpertPro 50/S overtuigt door zijn compacte formaat en is ideaal voor het gebruik van de spuitmethode. De bergingsmodule is van buitenaf goed bereikbaar. Het kan variabel in hoogte worden versteld en biedt plaats aan vuilniszakken van verschillende afmetingen. Schoonmaakbenodigdheden kunnen gemakkelijk worden opgeborgen in 2 emmers van 6 liter en gescheiden op kleur (een emmer in blauw en rood wordt meegeleverd). Twee afzonderlijk te bevestigen en uittrekbare lades van 16 liter zijn geschikt om andere apparaten mee te nemen. De meegeleverde Toolflex-aansluitingen maken een efficiënte integratie van mopsystemen, grijptangen en ander keukengerei mogelijk. Ze kunnen variabel aan de buitenkant van de FlexoMate worden bevestigd. FlexoLink XL wordt gebruikt voor het bevestigen van een waarschuwingsbord of de WVP 10 Adv. Sterke remmen op 2 wielen beveiligen de trolley ook op hellende, oneffen ondergrond en zorgen voor een stabiele stand. De ergonomisch in hoogte verstelbare FlexoGrip vermindert de belasting van de armen en schouders bij het duwen. Daarnaast kunnen de push-to-open deuren specifiek worden aangepast voor rechts- en linkshandige gebruikers.